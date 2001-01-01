Czwartek 19 lutego 2026 NVIDIA sprzedaje ostatnie udziały w ARM

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:47 Dokumenty złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC) potwierdzają, że Nvidia całkowicie pozbyła się swoich udziałów w ARM, sprzedając ostatni pakiet o wartości 140 milionów dolarów. Pytani o to przedstawiciele „zielonych” zapewniają, że ruch ten jest wyłącznie decyzją finansową i nie wpływa na długofalową strategię produktową firmy. Warto przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu NVIDIA próbowała przejąć ARM w całości, ale transakcja ostatecznie została zablokowana przez regulatorów i inne firmy z sektora IT.



Zmiana jest więc wyraźna, a ruch ten zbiegł się w czasie z rosnącymi pytaniami o rolę architektury ARM w erze agentycznej sztucznej inteligencji. Mówiąc wprost coraz więcej analityków wskazuje, że architektura x86 nadaje się do zadań związanych z AI o wiele lepiej niż konkurencja.



Jak zauważa firma GF Securities w środowiskach agentycznych kluczowa jest wysoka wydajność jednowątkowa, która zapobiega przestojom GPU oczekującego na instrukcje, a tu x86 ma dużą przewagę. Nie bez znaczenia jest też fakt, że większość korporacyjnych centrów danych zbudowana jest wokół ekosystemu x86, więc wiele rozwiązań trzeba by było projektować od zera.



Dlatego też Nvidia zawiązała z Intelem partnerstwo w ramach których firma pracuje nad rozwiązaniem x86 zintegrowanym z serwerami opartymi na NVLink. Oczywiście zmiana ta wymaga czasu, więc na razie nadchodzące procesory Vera pozostają w pełni oparte na ARM, a dywersyfikacja w stronę x86 może nastąpić przy kolejnych generacjach układów dla AI.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



