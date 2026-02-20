Czwartek 19 lutego 2026 Nowe Ryzeny z nawet 24 rdzeniami Zen 6

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:57 (2) Ptaszki ćwierkają, że kolejna generacja Ryzenów z rodziny Olympic Ridge ma wnieść powiew świeżości do desktopów, w których zagoszczą układy wyposażone w więcej rdzeni niż obecnie. W sumie AMD ma oferować trzy rodzaje chipletów z 6, 8, 10 i 12 aktywnymi rdzeniami Zen 6. Pojedynczy procesor będzie mógł mieć w sumie dwa takie moduły połączone z I/O, a w najbardziej dokokszonej wersji w pojedynczym chiplecie pojawi się też 48MB pamięci L3. W sumie TOPowe jednostki będą mogły więc mieć 24 rdzenie i 96MB pamięci cache trzeciego poziomu. Dodam, że mówimy tu o zwykłych wersjach, bez dodatkowej pamięci 3D V-Cache, która doda do tego równania kolejną warstwę z dodatkową pamięcią.



Dla kontekstu Ryzen 9 9950X ma „zaledwie” 16 rdzeni, a jeśli chcemy więcej to musimy sięgnąć po Threadrippery, gdzie topowe modele oferują nawet 96 rdzeni.





Na koniec dodajmy, że Olympic Ridge to kodowa nazwa procesorów AMD opartych na architekturze Zen 6 i przeznaczonych dla platformy AM5. Układy te zachowują chipletową konstrukcję z rdzeniami CCD produkowanymi w zaawansowanym 2 nm procesie technologicznym TSMC N2. Jeśli chodzi o część I/O (cIOD) to ma ona być produkowana w litografii 4 nm od TSMC (N4P) i oferować ulepszony kontroler DDR5. Układy Olympic Ridge mają zadebiutować w drugiej połowie 2026 roku, prawdopodobnie pod jego koniec.





Krok w dobrym kierunku! (autor: maximus1 | data: 20/02/26 | godz.: 12:22 )

AMD juz dawno temu powinno dać 32 rdzenie na desktop. Mam nadzieje ze wraz z AM6 dostaniemy 32 rdzenie w dobrej cenie.

Threadripper 64 rdzeniowy to koszt ponad 20000 złotych do tego dochodzi droga (ok. 3000 złotych) płyta główna. Oczywiście mamy fenomenalną wydajność ale okupiona jest ona wysoką ceną.

Jest już ustalona premiera platformy AM6?



@maximus1 (autor: PCCPU | data: 20/02/26 | godz.: 12:34 )

Gdyby wrzucili 32 rdzenie, nie byłoby miejsca na rozmudowę mikro architektury lub niewiele by zostało. Dodali 50% więcej rdzeni + 30-40% miejsca pozostało na rozbudowę i optymalizację mikroarchitektury w celu wyższego IPC.



