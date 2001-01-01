Poniedziałek 23 lutego 2026 Koniec ery Spencera w Xboxie

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 05:19 To, że Xbox nie radzi sobie ostatnio tak najlepiej wiemy wszyscy. I o ile wydawanie gier idzie im całkiem dobrze tak w kwestii sprzętu jest po prostu źle. Odpowiedzią na kryzys ma być zmiana u steru i zastąpienie obecnego kierownika nową osobą. Tym samym z dniem dzisiejszym, tj. 23 lutego 2026 roku, Phil Spencer przechodzi na emeryturę. Dotychczasowy szef Xbox przepracował w Microsofcie 40 lat, a 12 pełnił rolę szefa działu gier. Co ciekawe wraz ze Spencerem odchodzi Sara Bond, czyli osoba typowana do tej pory na ewentualnego następcę Spencera.



Oficjalnie zdecydowała się na własny nowy rozdział poza korporacją i trudno powiedzieć na ile była to decyzja jej a na ile została do tego zmuszona.



Od dziś na czele Microsoft Gaming staje Asha Sharma, czyli osoba, która do tej pory była odpowiedzialna za dział CoreAI w Microsofcie. Nowa szefowa Xbox cześciej była też wiceprezesem produktu w Meta i dyrektorka operacyjną w Instacart, a co za tym idzie nigdy nie pracowała w branży gier wideo.



W swoim pierwszym wystąpieniu Sharma wyznaczyła trzy filary strategii, które mają podratować pozycję marki Xbox : jakość gier ponad wszystko, powrót marki Xbox do korzeni z konsolą jako fundamentem oraz kształtowanie przyszłości rozrywki. Zapowiedziała też wprost, że nie pozwoli zalać ekosystemu „bezduszną papką AI". Czy faktycznie tak będzie? Czas pokaże.



Przy okazji zmian kadrowych Matt Booty, dotychczasowy kierownik Xbox Game Studios awansował na stanowisko Chief Content Officer.





