Poniedziałek 23 lutego 2026 AMD i Intel przesuwają daty premiery swoich nowych CPU

Autor: Wedelek | 05:27 Według Benchlife procesory AMD Ryzen z serii „Olympic Ridge" oparte na architekturze Zen 6 nie trafią na rynek w 2026. roku, a ich premiera zostanie opóźniona o rok (czyli do 2027). Jednym z głównych powodów opóźnienia są priorytety biznesowe AMD. Mówiąc wprost firma woli skierować pierwsze chipy Zen 6 do lukratywnego segmentu serwerowego zamiast do desktopów, gdzie sprzedaż i tak pikuje w dół w związku z podwyżkami cen innych komponentów. Głównie pamięci RAM typu DDR5 i nośników SSD.



Co ciekawe według informacji przekazanych przez chińskie media społecznościowe, desktopowe procesory Intela nowej generacji o kodowej nazwie Nova Lake również zaliczą opóźnienie, a ich premiera również odbędzie się w 2027 roku.



Tak że nowych chipów w tym roku nie dostaniemy, ale za to poskładanie PCta z dostępnych komponentów będzie droższe. Ot cena postępu.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



