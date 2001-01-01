Twoje PC  
Poniedziałek 23 lutego 2026 
    

AMD i Intel przesuwają daty premiery swoich nowych CPU


Autor: Wedelek | 05:27
Według Benchlife procesory AMD Ryzen z serii „Olympic Ridge" oparte na architekturze Zen 6 nie trafią na rynek w 2026. roku, a ich premiera zostanie opóźniona o rok (czyli do 2027). Jednym z głównych powodów opóźnienia są priorytety biznesowe AMD. Mówiąc wprost firma woli skierować pierwsze chipy Zen 6 do lukratywnego segmentu serwerowego zamiast do desktopów, gdzie sprzedaż i tak pikuje w dół w związku z podwyżkami cen innych komponentów. Głównie pamięci RAM typu DDR5 i nośników SSD.

Co ciekawe według informacji przekazanych przez chińskie media społecznościowe, desktopowe procesory Intela nowej generacji o kodowej nazwie Nova Lake również zaliczą opóźnienie, a ich premiera również odbędzie się w 2027 roku.

Tak że nowych chipów w tym roku nie dostaniemy, ale za to poskładanie PCta z dostępnych komponentów będzie droższe. Ot cena postępu.

 
    
