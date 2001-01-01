Poniedziałek 23 lutego 2026 Intel wycofuje się z produkcji procesorów hybrydowych

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 05:34 Zgodnie z najnowszymi ogłoszeniami o pracę opublikowanymi na LinkedIn, Intel buduje nowy zespół inżynierów odpowiedzialnych za projekt „Unified Core", czyli zunifikowanej architektury rdzeni, która ma trafić do nowej generacji procesorów tej firmy. Oznacza to, że Intel rakiem wycofuje się z pomysłu budowy procesorów składających się z rdzeni wydajnych i efektywnych na rzecz jednego, ogólnego typu rdzenia. Niebiescy forsowali takie rozwiązanie (różne rodzaje rdzeni) od czasów 12. generacji „Alder Lake” twierdząc, że takie podejście jest bardziej efektywne.



Być może Intel pójdzie tu drogą AMD, które mimo posiadania w portfolio zarówno rdzeni Zen 5 i Zen 5c nie łączy ich ze sobą nagminnie miksując je w zasadzie tylko w modelach Ryzen AI. Tak czy siak biorąc pod uwagę, że projektowanie zupełnie nowych rdzeni na bazie nowej mikroarchitektury trwa kilka lat można się spodziewać, że pierwsze procesory na bazie „Unified Core" zadebiutują dopiero pod koniec tej dekady.





