Samsung Foundry wreszcie notuje zyski


Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:57
(1)
Po latach zmagań z niskim obłożeniem linii produkcyjnych, Samsung Foundry wreszcie ma powody do zadowolenia, a firma w bieżącym kwartale odnotowała 80% wykorzystania mocy produkcyjnych. Na pierwszy rzut oka nie brzmi to imponująco, ale trzeba pamiętać, że w ubiegłym roku kampus Pyeongtaek P2 i P3 pracował na pół gwizdka – zarezerwowane było zaledwie 50% mocy produkcyjnych. Co ważne wysokim obłożeniem cieszą się w zasadzie wszystkie węzły produkcyjne dla litografii 4 nm, 5 nm i 7 nm.

Źródłem tego ożywienia jest silny popyt na pamięci HBM4 szóstej generacji wywołany oczywiście bańką AI. Samsung jako jedyny wykorzystuje tu niestandardowy rdzeń bazowy wykonany w procesie 4 nm, oferując klientom wyższą gęstość logiki niż konkurenci stosujący starsze węzły.

Perspektywy finansowe Samsung Foundry również wyglądają znakomicie, a firma spodziewa się osiągnięcia progu rentowności w czwartym kwartale bieżącego roku. Aż chciałoby się powiedzieć – wreszcie! Na taki stan rzeczy wpływ ma nie tylko HBM4, ale też kontrakty na produkcję układu AI5 ASIC dla Tesli oraz sensorów obrazu dla Apple.

 
    
K O M E N T A R Z E
    

  1. notuje zyski (autor: Conan Barbarian | data: 23/02/26 | godz.: 15:22)
    No niech się tylko nie zasika po spodniach ze szczęścia, bo moda na topienie setek miliardów $$$ może szybko minąć i trzeba będzie coś dla zwykłego usera znów po kosztach robić.

     
