Środa 25 lutego 2026 Nvidia szykuje SoC dla laptopów z rdzeniami ARM i x86

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:35 Według raportu Wall Street Journal, NVIDIA intensywnie pracuje nad swoim pierwszym układem SoC dla laptopów konsumenckich, który ma zadebiutować w pierwszej połowie 2026 roku. Czip o wewnętrznych nazwach N1 i N1X powstaje we współpracy z MediaTek i oparty jest na architekturze Arm integrując w jednej obudowie procesor CPU, GPU oraz jednostkę NPU. Plotka głosi, że urządzenia bazujące na nowym układzie mogą trafić do sprzedaży już za kilka miesięcy, a jednymi z pierwszych partnerów Nvidii bada Dell i Lenovo. Nowe SoC mają trafić do ultrabooków ukierunkowanych na wydajność energetyczną i długi czas pracy na baterii.



Wcześniejsze przecieki wskazywały, że chip N1X zaoferuje 20 rdzeni Arm oraz zintegrowane GPU z 48 jednostkami obliczeniowymi. Co ciekawe Lenovo przypadkowo ujawniło nadchodzące modele Yoga i Legion z nowym układem poprzez stronę wsparcia technicznego. Producent szybko się jednak zorientował i strona została szybko usunięta.







Ptaszki ćwierkają również, że równolegle Nvidia pracuje nad osobnym układem, tym razem powstającym we współpracy z Intelem. Procesor ten miałby łączyć w sobie rdzenie x86 od niebieskich z grafiką i technologią NPU od zielonych.







Trzeba przy tym pamiętać, że Nvidia oficjalnie nie potwierdziła żadnego z układów. Mimo to branża z niecierpliwością czeka na konferencję NVIDIA GTC 2026 (16–19 marca), gdzie prawdopodobnie nastąpi oficjalna zapowiedź nowych procesorów mobilnych.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



