Środa 25 lutego 2026 
    

AMD i Meta nawiązują umowę o partnerstwo strategiczne


Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:49
AMD i Meta podpisały kolejną umowę na dostawę sprzętu do centrów obliczeniowych giganta z Menlo Park. W sumie mówi się o układach o łącznej mocy obliczeniowej na poziomie 6 gigawatów. Jak już pewnie się domyśliliście dostarczone chipy posłużą do budowy infrastruktury AI kolejnej generacji. Porozumienie zakłada wieloletnią współpracę obejmującą układy GPU AMD Instinct, procesory EPYC oraz architekturę rack-scale AMD Helios, opracowaną w ramach projektu Open Compute Project. Pierwsza faza wdrożenia bazująca na dedykowanym GPU z rodziny MI450 oraz procesorach EPYC „Venice” ma zostać zrealizowana w drugiej połowie 2026 roku. W jej ramach zostaną oddane do użytku serwery o łącznej mocy 1 gigawata.

Co ciekawe w ramach tej samej umowy AMD przyznało Meta gwarancję na zakup do 160 milionów akcji zwykłych AMD. Dostęp do nich ma być przyznawany sukcesywnie po osiągnięciu konkretnych progów dostaw GPU oraz wyników finansowych spółki. Jak podkreśliła CFO AMD Jean Hu, partnerstwo ma przełożyć się na znaczący wieloletni wzrost przychodów i poprawę wyników finansowych firmy.

 
    
