Sandisk prezentuje nową generację przenośnych dysków SSD

Autor: Adam | 17:38 Sandisk wprowadził nową generację przenośnych dysków SSD, opracowaną z myślą o rosnącej liczbie dużych plików, treściach generowanych przez sztuczną inteligencję oraz o zróżnicowanych potrzebach użytkowników – od domowych zastosowań po profesjonalne środowiska pracy. W portfolio znalazły się modele Sandisk Portable SSD, Sandisk Extreme Portable SSD oraz Sandisk Extreme PRO Portable SSD. Urządzenia oferują wyższe prędkości transferu danych w porównaniu z wcześniejszą generacją oraz zwiększoną odporność mechaniczną. Model Sandisk Extreme Portable SSD jest już dostępny, a pozostałe produkty mają trafić do sprzedaży w dalszej części roku.



Sandisk Extreme PRO Portable SSD – przeznaczony dla fotografów, filmowców i projektantów pracujących z dużymi plikami. Oferuje transfer danych do 4 000 MB/s i jest dostępny w pojemnościach od 2 TB do 4 TB. Planowana jest wersja o pojemności 8 TB.



Sandisk Extreme Portable SSD – skierowany do użytkowników zajmujących się fotografią i wideo, wymagających szybkiego dostępu do danych. Prędkość odczytu sięga 2 000 MB/s, a dysk jest dostępny w pojemnościach od 1 TB do 4 TB, z planowaną wersją 500 GB.



Sandisk Portable SSD – z myślą o codziennym użytkowaniu, np. przez studentów czy pracowników biurowych. Oferuje prędkość odczytu do 1 000 MB/s i dostępny jest w wersjach 1 TB – 2 TB, z planowaną wersją 500 GB.



Urządzenia zaprojektowano z myślą o odporności mechanicznej i mobilnym użytkowaniu. Sandisk Portable SSD wytrzymuje upadek z wysokości do 2 metrów. Modele Sandisk Extreme oraz Sandisk Extreme PRO są odporne na upadki z wysokości do 3 metrów i spełniają normę szczelności IP65, zapewniając ochronę przed zachlapaniami i ograniczonym kontaktem z pyłem. Wersje Extreme i Extreme PRO są dodatkowo wyposażone w zabezpieczenie hasłem i sprzętowe szyfrowanie AES 256-bit.



Dysk Sandisk Extreme Portable SSD jest już dostępny w sprzedaży. Ceny zaczynają się od 1 030 PLN za model o pojemności 1 TB. W ofercie znajdują się także wersje 2 TB oraz 4 TB. Wariant 500 GB pojawi się w drugiej połowie 2026 roku. Produkt objęty jest pięcioletnią ograniczoną gwarancją.



W drugiej połowie 2026 roku na rynku zadebiutują również:



Sandisk Extreme PRO Portable SSD w pojemnościach 2 TB, 4 TB i 8 TB (z pięcioletnią gwarancją),



Sandisk Portable SSD w wersjach 500 GB, 1 TB i 2 TB (z trzyletnią gwarancją),



Sandisk Extreme Portable SSD 500 GB (z pięcioletnią gwarancją).





