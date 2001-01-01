Środa 25 lutego 2026 Sapphire PURE X870A WIFI 7 – biała płyta główna dla entuzjastów AMD

Autor: Adam | 17:48 Sapphire Technology zaprezentowała płytę główną PURE X870A WIFI 7 utrzymaną w biało-srebrnej kolorystyce. Model w formacie ATX oparto na chipsecie AMD X870 i wyposażono w podstawkę AM5, dzięki czemu obsługuje procesory najnowszej generacji. Płyta wykorzystuje układ zasilania 16 + 2 + 1 z wydajnością 55 A na fazę, oferując stabilną pracę nawet przy dużym obciążeniu. Do dyspozycji użytkowników przewidziano złącze PCI Express 5.0 x16 dla karty graficznej oraz gniazdo M.2 PCI Express 5.0 dla szybkich dysków SSD. PURE X870A WIFI 7 obsługuje do 256 GB pamięci DDR5 o taktowaniu do 8400 MT/s, a system chłodzenia sekcji zasilania i nośników został zaprojektowany z myślą o utrzymaniu niskich temperatur. W zakresie łączności płyta oferuje sieć WiFi 7 i port LAN 5 Gbit/s, a także USB 4.0 Typu C o przepustowości 40 Gbit/s z obsługą DisplayPort Alt Mode i Power Delivery (do 15 W). Producent zastosował także autorskie oprogramowanie SAPPHIRE CORE BIOS UI ułatwiające konfigurację ustawień.



PURE X870A WIFI 7 wspiera instalację czterech modułów RAM DDR5, każdego o pojemności do 64 GB. Z kolei obsadzając dwa banki pamięci można zrobić użytek ze wsparcia dla taktowania do 8400 MT/s.



Do połączenia z siecią można wykorzystać bezprzewodową kartę Wi-Fi 7 opartą na kontrolerze MediaTek MT7925, lub port Ethernet 5 Gbit/s, który działa dzięki układowi Realtek RTL8126.



W płycie zamontowano port M.2 PCIe 5.0 x4 dla najszybszych dysków SSD oraz złącze PCIe 5.0 x16 dla nowoczesnych kart graficznych. Co ważne, montaż SSD PCIe 5.0 nie wiąże się z ograniczeniem o połowę przepustowości dostępnej dla karty graficznej. Dwa pozostałe złącza M.2 są w standardzie PCIe 4.0 x4. Magazyn danych można też rozbudować o cztery dyski SATA 6 Gbit/s.



Każdy dysk M.2, tak jak sekcja zasilania w układzie 16+2+1 (55 A na fazę), są chłodzone solidnymi radiatorami.



Aktualizację BIOS można przeprowadzić bez obsadzania podzespołów w płycie głównej. Wystarczy do tego pendrive oraz aktywacja przełącznika na panelu I/O płyty głównej. Z kolei w przypadku problemów z działaniem komputera istnieje możliwość wykonania podstawowej diagnostyki procesora, pamięci lub karty graficznej poprzez obserwację odpowiadającym ich czterokolorowym diodom umieszczonym na laminacie PURE X870A WIFI 7.



Korzystając z karty graficznej zintegrowanej w procesorze można podłączyć monitor do złącza HDMI, DisplayPort lub USB-C. To ostatnie ma przepustowość 40 Gbit/s, wspiera tryb DisplayPort Alt Mode oraz ładowanie Power Delivery z mocą 15 W.



Interfejs UEFI płyty nosi nazwę SAPPHIRE CORE BIOS. Wyróżnia go prostota obsługi oraz intuicyjny panel do monitorowania parametrów pracy komputera. Dopełnia go oprogramowanie SAPPHIRE TriXX-M. Z poziomu systemu operacyjnego pozwala on uzyskać informacje sprzętowe, spersonalizować podświetlenie ARGB i zarządzać chłodzeniem.



Nowa płyta główna Sapphire PURE X870A WIFI 7 trafia właśnie do sprzedaży, a jej sugerowana cena detaliczna wynosi 249 USD.





