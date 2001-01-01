Który procesor Intel w laptopie poleasingowym? Porównanie generacji od 8. do 13. — praktyczny przewodnik na 2026 rok

Jeśli przeglądasz oferty laptopów poleasingowych, pewnie zauważyłeś, że wybór procesora Intel jest ogromny — od Core i5-8250U z 2017 roku, przez i7-1185G7 z 2020, po i7-1365U z 2023. Ceny różnią się dramatycznie: laptop z i5 8. generacji kupisz za 500–700 zł, z i7 12. generacji za 1 800–2 500 zł. Ale czy ta różnica w cenie przekłada się na proporcjonalną różnicę w wydajności? Który procesor jest „sweet spotem" — daje najlepszą wydajność za złotówkę? I które generacje warto omijać szerokim łukiem?



W tym artykule robimy to, co lubimy na TwojePC najbardziej — rozkładamy temat na czynniki pierwsze, z benchmarkami, architekturami i konkretnymi rekomendacjami. Jeśli kupujesz laptopa poleasingowego i chcesz podjąć świadomą decyzję, to jest Twój przewodnik. Tabela porównawcza — generacje Intel w laptopach poleasingowych Zanim zagłębimy się w szczegóły, oto przegląd wszystkich generacji, które spotkasz na rynku poleasingowym w 2026 roku: Generacja Rok Architektura Litografia Rdzenie (typowy i7) GPU zintegrowane Cena poleas. (i7/16GB) Ocena 8. gen (Coffee Lake) 2018 Coffee Lake-U 14nm 4C / 8T UHD 620 500–800 zł ⚠️ Unikaj 10. gen (Comet Lake) 2020 Comet Lake-U 14nm 4C / 8T (6C w i7-10810U) UHD 620 700–1 100 zł ⚡ Budżetowo OK 10. gen (Ice Lake) 2020 Ice Lake-U 10nm 4C / 8T Iris Plus G7 800–1 200 zł ⚡ Lepsza grafika 11. gen (Tiger Lake) 2020–21 Tiger Lake-U 10nm SuperFin 4C / 8T Iris Xe (80/96 EU) 1 000–1 600 zł ✅ Sweet spot 12. gen (Alder Lake) 2022 Alder Lake (P-core + E-core) Intel 7 (10nm ESF) 10C / 12T (2P+8E) lub 12C/16T (4P+8E) Iris Xe (80/96 EU) 1 500–2 500 zł ✅ Najlepszy wybór 13. gen (Raptor Lake) 2023 Raptor Lake (P-core + E-core) Intel 7 10C / 12T lub 12C / 16T Iris Xe (80/96 EU) 2 000–3 500 zł ✅ Top, ale drożej Teraz omówmy każdą generację szczegółowo. 8. generacja (Coffee Lake-U, 2018) — do unikania Procesory Coffee Lake-U (i5-8250U, i5-8350U, i7-8550U, i7-8650U) były rewolucyjne w 2018 roku — Intel w końcu dał mobilnym chipom 4 rdzenie (zamiast 2 w 7. generacji), co podwoiło wydajność wielowątkową. Ale w 2026 roku to już historia. Dlaczego unikać? Po pierwsze — litografia 14nm przekłada się na wyższe zużycie energii i wyższe temperatury niż w nowszych generacjach, co oznacza krótszą pracę na baterii (3–5 godzin realnie vs 6–10 w 11./12. generacji) i głośniejszą pracę wentylatorów. Po drugie — zintegrowana grafika UHD 620 jest słaba: dekodowanie HEVC 10-bit potrafi zamulić, o płynnym 4K na YouTube nie wspominając. Po trzecie — wsparcie sterownikami i aktualizacjami BIOS-u od Intela i producenta laptopa kończy się lub już się skończyło. Po czwarte — Windows 11 oficjalnie nie wspiera 8. generacji (da się zainstalować obejściem, ale nie otrzymujesz aktualizacji zabezpieczeń). Jedyny scenariusz, w którym 8. generacja ma sens: ekstremalnie niski budżet (400–600 zł) i zastosowanie ograniczone do przeglądania internetu, poczty i edycji dokumentów. Ale nawet wtedy — lepiej dołożyć 200–300 zł i wziąć 10. lub 11. generację. 10. generacja — dwa różne światy 10. generacja Intel to jedna z najbardziej mylących w historii, bo w rzeczywistości obejmuje dwie kompletnie różne architektury pod tym samym szyldem: Comet Lake-U (i5-10210U, i5-10310U, i7-10510U, i7-10610U) — to tak naprawdę odświeżony Coffee Lake na 14nm. Nadal 4 rdzenie / 8 wątków, nadal UHD 620 jako GPU, nadal 14nm litografia. Jedyna różnica to nieco wyższe zegary turbo. Wydajnościowo — 5–10% szybciej od 8. generacji, co w praktyce jest nieodczuwalne. Wyjątek: i7-10810U z 6 rdzeniami / 12 wątkami (rzadki, ale wartościowy). Ice Lake-U (i5-1035G1, i5-1035G4, i7-1065G7) — to zupełnie inna architektura na 10nm z grafiką Iris Plus G7 (64 EU), która jest 2–3× wydajniejsza od UHD 620. Ice Lake obsługuje instrukcje AVX-512, LPDDR4x i Thunderbolt 3 natywnie. Problem: Ice Lake pojawił się w bardzo niewielu modelach laptopów biznesowych (głównie w Dell XPS, HP Spectre), więc na rynku poleasingowym jest rzadkością. Rekomendacja: Comet Lake (i5-10310U / i7-10510U) to solidny budżetowy wybór za 700–1 100 zł — wydajność w pełni wystarczająca do pracy biurowej w 2026 roku. Ale jeśli możesz — dołóż 200–400 zł i przeskocz od razu na 11. generację. Różnica w wydajności GPU, czasie pracy na baterii i obsłudze kodeków wideo jest warta tej dopłaty. 11. generacja (Tiger Lake-U) — sweet spot cenowy Tiger Lake to punkt, w którym Intel zrobił naprawdę duży skok jakościowy. Architektura Willow Cove na 10nm SuperFin, zintegrowana grafika Iris Xe z 80 lub 96 jednostkami wykonawczymi, natywny Thunderbolt 4, obsługa PCIe 4.0 i pamięci LPDDR4x-4266/LPDDR5. Kluczowe procesory na rynku poleasingowym: Core i5-1135G7 (4C/8T, 2,4–4,2 GHz, Iris Xe 80 EU) — podstawowy wariant. Wydajność CPU zbliżona do i7-10510U, ale grafika Iris Xe jest 2–3× wydajniejsza od UHD 620. To oznacza płynne 4K na YouTube, dekodowanie AV1, a nawet lekkie gry (League of Legends na medium, Sims 4 na high). Core i5-1145G7 (4C/8T, 2,6–4,4 GHz, Iris Xe 80 EU, vPro) — wersja z Intel vPro (zdalne zarządzanie, AMT). Identyczna wydajność jak i5-1135G7, ale z technologiami zarządzania korporacyjnego. W laptopie poleasingowym vPro nie jest Ci potrzebne (chyba że jesteś adminem IT), ale te chipy trafiają do lepszych modeli (Latitude serii 5000/7000), więc laptop jako całość jest wyższej klasy. Core i7-1165G7 (4C/8T, 2,8–4,7 GHz, Iris Xe 96 EU) — wyższe zegary turbo (4,7 vs 4,2 GHz w i5) i 96 jednostek GPU zamiast 80. Różnica w wydajności CPU: 10–15% vs i5-1135G7. Różnica w GPU: 15–20%. Czy warto dopłacić? Tak, jeśli zależy Ci na szybkości w programach jednowątkowych (Excel, Word, przeglądarka — główny wątek UI) i lepszej grafice zintegrowanej. Core i7-1185G7 (4C/8T, 3,0–4,8 GHz, Iris Xe 96 EU, vPro) — top Tiger Lake. Najwyższe zegary, vPro, najszybszy wariant. W benchmarkach Cinebench R23 single-core osiąga ~1550 pkt — porównywalnie z desktopowym Core i5-10400 z 2020 roku. To imponujące jak na 15-watowy chip mobilny. Ceny na rynku poleasingowym: Laptop z i5-1135G7/1145G7 i 16 GB RAM kupisz za 1 000–1 400 zł, z i7-1165G7/1185G7 — za 1 300–1 600 zł. W kategorii laptopy poleasingowe do 2000 zł znajdziesz dziesiątki modeli Dell Latitude i Lenovo ThinkPad z Tiger Lake w konfiguracji z 16 GB RAM i 256–512 GB SSD. ? Sweet spot Tiger Lake: Dell Latitude 5420 z i5-1145G7, 16 GB RAM, 256 GB SSD, ekranem FHD IPS 14" — cena poleasingowa ok. 1 200 zł. To laptop, który w 2021 roku kosztował nowy ponad 5 000 zł. Za 1 200 zł dostajesz maszynę, która w 2026 roku ciągnie absolutnie wszystko, co biurowe, i jeszcze sporo więcej. 12. generacja (Alder Lake) — rewolucja rdzeni hybrydowych 12. generacja Intel to największa zmiana architektury od dekady. Po raz pierwszy w historii x86 Intel zastosował hybrydową architekturę big.LITTLE (wzorowaną na ARM): połączenie wysokowydajnych rdzeni Performance (P-core, architektura Golden Cove) z energooszczędnymi rdzeniami Efficiency (E-core, architektura Gracemont). To oznacza skokowy wzrost wydajności wielowątkowej bez proporcjonalnego wzrostu poboru energii. Konfiguracje rdzeni w laptopach (seria U i P): Seria U (9–15W TDP) — i5-1235U (2P + 8E = 10 rdzeni, 12 wątków), i5-1245U (2P + 8E, vPro), i7-1255U (2P + 8E), i7-1265U (2P + 8E, vPro). Seria U jest przeznaczona do ultracienkich laptopów i oferuje najlepszy stosunek wydajności do czasu pracy na baterii. Seria P (20–28W TDP) — i5-1240P (4P + 8E = 12 rdzeni, 16 wątków), i5-1250P (4P + 8E, vPro), i7-1260P (4P + 8E), i7-1270P (4P + 8E, vPro), i7-1280P (6P + 8E = 14 rdzeni, 20 wątków). Seria P jest przeznaczona do laptopów 14"+ z lepszym chłodzeniem i oferuje wyższą wydajność kosztem krótszego czasu pracy na baterii. Wydajność vs Tiger Lake: Różnica jest ogromna. W Cinebench R23 multi-core: i5-1235U (10 rdzeni) osiąga ~6500 pkt, a i7-1265U ~7500 pkt — vs ~5000 pkt dla i7-1185G7 (4 rdzenie). To 30–50% więcej wydajności wielowątkowej. Oznacza to szybszą kompilację kodu, szybszy eksport wideo, płynniejszą pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie. W single-core różnica jest mniejsza (10–15%), więc w czystej pracy biurowej (Excel, Word, przeglądarka) różnica między 11. a 12. generacją jest subtelna. Dla kogo 12. generacja? Jeśli Twoja praca polega na wielozadaniowości (15+ kart przeglądarki + Teams + Excel + CRM + mail), programowaniu (kompilacja, Docker, CI/CD), obróbce zdjęć/wideo (Lightroom, Premiere Elements) lub planuj używać laptopa przez kolejne 4–5 lat — 12. generacja to najlepszy wybór. Na rynku poleasingowym bogaty wybór Dell Latitude z procesorami 12. generacji obejmuje modele od kompaktowych 13,3" po wydajne 15,6", z konfiguracjami od 16 GB do 32 GB RAM. 13. generacja (Raptor Lake) — ewolucja, nie rewolucja Raptor Lake (Core i5-1335U, i5-1345U, i7-1355U, i7-1365U i seria P: i5-1340P, i7-1360P, i7-1370P) to ewolucyjne odświeżenie Alder Lake. Ta sama hybrydowa architektura P-core + E-core, ta sama litografia Intel 7, te same konfiguracje rdzeni. Główne różnice: nieco wyższe zegary turbo (100–200 MHz), optymalizacje w zarządzaniu energią i lepsze wsparcie pamięci DDR5 / LPDDR5x. Różnica wydajności między 12. a 13. generacją: 5–10% w multi-core, 3–5% w single-core. W praktyce — nieodczuwalna w codziennej pracy. Jedyna realna przewaga 13. generacji: dłuższy czas wsparcia sterownikami i aktualizacjami (koniec wsparcia przesunięty o rok). Ceny poleasingowe: Laptopy z 13. generacją dopiero zaczynają masowo wracać z leasingów (umowy 2023 → zwroty 2025/2026), więc ceny są jeszcze wyższe niż 12. generacji: typowo 2 000–3 500 zł za Latitude 5440/7440 lub ThinkPad T14s Gen 4 z i7 i 16–32 GB RAM. Rekomendacja: Jeśli znajdziesz 13. generację w podobnej cenie co 12. generacja — bierz. Ale jeśli jest 300–500 zł droższa — weź 12. generację bez wahania. Różnica wydajności nie uzasadnia dopłaty.







A co z AMD Ryzen? Na rynku poleasingowym laptopy z AMD Ryzen (seria 5000 i 6000) są zdecydowanie rzadsze niż z Intelem — korporacje tradycyjnie preferują Intel (vPro, AMT, wieloletnie relacje z Dellem i Lenovo). Ale jeśli trafisz na poleasingowego Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD z Ryzen 7 6850U lub ThinkPad Z13 z Ryzen 7 PRO 6860Z — to świetny sprzęt. Ryzen 6000 (Zen 3+, TSMC 6nm) oferuje wydajność porównywalną z Intelem 12. generacji, ale z lepszą zintegrowaną grafiką RDNA 2 (Radeon 680M — lepsza od Iris Xe w grach) i nieco dłuższym czasem pracy na baterii. Problem: dostępność na rynku poleasingowym jest 5–10× mniejsza niż Intela. Jeśli trafisz — kupuj. Jeśli nie trafisz — nie szukaj na siłę, bo Intel 12./13. generacji jest równie dobry. Generacja procesora a reszta specyfikacji Przy wyborze laptopa poleasingowego łatwo wpaść w pułapkę patrzenia wyłącznie na procesor. Tymczasem inne elementy specyfikacji mają równie duże znaczenie: RAM: 16 GB to minimum w 2026 roku. Nawet najszybszy i7-1365U z 8 GB RAM będzie wolniejszy w codziennej pracy od i5-1135G7 z 16 GB RAM. Dlaczego? Bo przy 8 GB system zaczyna wykorzystywać plik wymiany (swap) na dysku, co spowalnia wszystko kilkusetkrotnie. Prosta zasada: lepiej wziąć słabszy procesor z 16 GB RAM niż mocniejszy z 8 GB. Dysk SSD NVMe vs SATA. Laptopy poleasingowe z 2018–2019 mogą mieć dyski SATA III (550 MB/s) zamiast NVMe PCIe (3500+ MB/s). Różnica w uruchamianiu systemu, otwieraniu aplikacji i kopiowaniu plików jest ogromna. Sprawdź, czy dysk to NVMe — a jeśli jest SATA, wymień na NVMe za 120–200 zł (M.2 2280). Ekran IPS vs TN. Ekran TN (1366×768) w laptopie poleasingowym za 500 zł to kara dla oczu — wąskie kąty widzenia, wyblakłe kolory, niska rozdzielczość. Ekran IPS FHD (1920×1080) lub FHD+ (1920×1200) o jasności 300+ nitów to zupełnie inna jakość pracy. Zawsze sprawdzaj typ ekranu w opisie produktu. Thunderbolt 4 vs USB-C 3.2. Thunderbolt 4 (dostępny od 11. generacji) daje 40 Gb/s transferu, obsługę dwóch monitorów 4K, ładowanie laptopa i transfer danych — jednym kablem. USB-C 3.2 daje 10 Gb/s i nie zawsze obsługuje wyjście wideo. Jeśli planujesz używać stacji dokującej — Thunderbolt 4 to must-have. Podsumowanie — jaki procesor wybrać? Budżet Rekomendowana generacja Przykładowy procesor Do czego 500–800 zł 10. gen (Comet Lake) i5-10310U / i7-10510U Przeglądarka, Office, poczta — minimum do pracy 1 000–1 500 zł 11. gen (Tiger Lake) ✅ i5-1145G7 / i7-1185G7 Sweet spot — biuro, nauka, lekkie programowanie, multimedia 1 500–2 500 zł 12. gen (Alder Lake) ✅ i5-1245U / i7-1265U / i7-1270P Najlepszy wybór — wielozadaniowość, programowanie, grafika 2D, przyszłościowość 2 500–3 500 zł 13. gen (Raptor Lake) i5-1345U / i7-1365U / i7-1370P Top klasa — jeśli nie jest dużo droższy od 12. gen Niezależnie od wybranej generacji — kupuj w sprawdzonych sklepach specjalistycznych z gwarancją, szczegółowym opisem stanu urządzenia i prawem do zwrotu. Na rynku polskim jednym z najbardziej doświadczonych sklepów (działa od 1996 roku) jest AG.pl, specjalizujący się w laptopach biznesowych poleasingowych — znajdziesz tam modele Dell Latitude, Lenovo ThinkPad i Apple MacBook Pro z procesorami od 10. do 13. generacji Intel oraz Apple Silicon, z pełnymi opisami konfiguracji, stanu baterii i klasy wizualnej. Ostatnia rada: nie daj się zahipnotyzować numerowi generacji. Laptop z i5-1245U (12. gen), 16 GB RAM, 512 GB NVMe i ekranem IPS FHD+ za 1 800 zł to lepszy zakup niż laptop z i7-1365U (13. gen), 8 GB RAM, 256 GB SATA i ekranem TN HD za 2 000 zł. Procesor jest ważny — ale to tylko jeden element układanki. Całość musi grać razem.











