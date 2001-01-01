Twoje PC  
Czwartek 5 marca 2026 
    

MacBook Neo, czyli nowy laptop Apple za niecałe 3000zł


Autor: Wedelek | źródło: Apple | 05:45
Podczas specjalnego wydarzenia zorganizowanego jednocześnie w Nowym Jorku, Londynie i Szanghaju Apple zaprezentowało swój pierwszy budżetowy mail w cenie 599 dolarów (w Polsce 2999zł). Urządzenie nazwane MacBook Neo otrzymało SoC A18 Pro, znany z iPhone 16 Pro, 13-calowy wyświetlacz Liquid Retina o rozdzielczości 2408 × 1506 pikseli i jasności 500 nitów, 8 GB RAM-u oraz SSD o pojemności od 256GB do 512 GB. Apple twierdzi, że jego nowy laptop jest w stanie pracować na baterii przez maksymalnie 16 godzin i w swojej półce cenowej nie ma konkurencji.

Oprócz gorszej wydajności w porównaniu z droższymi MacBookami modelowi Neo brakuje MagSafe, portu SD, podświetlanej klawiatury i obsługi Wi-Fi 7. Laptop jest dostępny w czterech kolorach: blush (różowy), indigo (niebieski), citrus (żółty) i srebrny, a do sprzedaży trafi 11 marca.


 
    
