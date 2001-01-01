Czwartek 5 marca 2026 Trzęsienie ziemi na rynku producentów paneli dla smartfonów

Autor: Wedelek | źródło: TrendForce | 05:58 Według najnowszego raportu TrendForce łączne dostawy wyświetlaczy dla smartfonów osiągną w 2026 roku 2,14 miliarda sztuk, co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 7,3%. Dla kontekstu w 2025 roku sprzedano w sumie 2,31 miliarda wyświetlaczy. To z kolei oznacza spadek sprzedaży smartfonów w ogóle. Głównym winowajcą są oczywiście gwałtownie rosnące ceny pamięci RAM i NAND, które zmuszają producentów do rewizji planów. Z punktu widzenia analityków jest to tym ciekawsze, że mamy do czynienia z końcem pewnego cyklu wzrostowego zapoczątkowanego jeszcze w 2023 roku.



Ci sami analitycy zwracają również uwagę na wyraźną polaryzację rynku. Segment premium pozostaje relatywnie odporny na zawirowania, podczas gdy panele LCD stosowane w smartfonach średniej i niskiej klasy mają zaliczyć wyraźny spadek popularności.



Idąc dalej z raportu wynika, że technologia AMOLED umocni swoją pozycję, a jej udział w rynku wzrośnie do 43,2% w 2026 roku (z 41,2% w 2025). Odwrotny trend dotyczy paneli LTPS LCD, których udział skurczy się z 4,4% do zaledwie 2,5%, podczas gdy panele a-Si LCD utrzymają stabilny poziom około 54,4% udziału w rynku.





