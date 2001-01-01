Twoje PC  
Poniedziałek 9 marca 2026 
    

GeForce RTX 3060 wiecznie żywy. Nvidia wskrzesza kilkuletnią kartę


Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 06:22
Wygląda na to, że Nvidia szykuje nam niespodziewany powrót karty graficznej GeForce RTX 3060, która to ma ponownie trafić na rynek w połowie marca. Jak donoszą koreańskie media, produkcją zajmie się Samsung, wykorzystując w tym celu swój 8-nanometrowy proces technologiczny (DUV). Zmiana poddostawcy może być związana z wyczerpaniem się wolnych mocy produkcyjnych u Tajwańczyków, którzy skupiają się na bardziej dochodowych i nowszych litografiach. Gwoli przypomnienia w układach takich jak Ada Lovelace czy najnowszy Blackwell, Nvidia całkowicie polegała na 5-nanometrowych rozwiązaniach tajwańskiego TSMC.

Dużą niewiadomą jest to, czy w związku z tzw. Ramokalipsą w sklepach pojawi się oryginalna wersja z 12 GB, czy raczej słabszy wariant z 8GB pamięci VRAM.

 
    
