Apple szykuje nowego Maca z dotykowym OLEDem

Autor: Wedelek | 06:24 Według dziennikarza Marka Gurmana Apple pracuje nad zupełnie nowym modelem laptopa dedykowanego profesjonalistom z grubym portfelem. MacBook Ultra, bo tak ma się nowe urządzenie nazywać ma być pierwszym laptopem Apple z ekranem OLED i charakterystycznym dla urządzeń tego producenta Dynamic Island. Co równie ciekawe będzie to ekran dotykowy, czyli coś, przed czym Apple wzbraniało się w laptopach. W kwestii pozostałej specyfikacji laptop będzie prawdopodobnie napędzać układ M6 z serii Max lub Ultra, a cena nowego Maca będzie oczywiście wyższa niż modeli Pro. Premiera planowana jest ponoć na koniec 2026 roku.



Nowy model oznaczony jest kodami K114 oraz K116 i pod względem wydajności może wyraźnie przebić obecny poziom Maców Pro. Sprzyja temu nowa architekturę układów M5 Pro i M5 Max oparta na technologii SoIC-MH 2.5D od TSMC, która rozdziela CPU od GPU, umożliwiając Apple bardziej elastyczne skalowanie wydajności kolejnych układów.

