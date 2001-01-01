Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2026
Poniedziałek 9 marca 2026 
    

Apple szykuje nowego Maca z dotykowym OLEDem


Autor: Wedelek | 06:24
Według dziennikarza Marka Gurmana Apple pracuje nad zupełnie nowym modelem laptopa dedykowanego profesjonalistom z grubym portfelem. MacBook Ultra, bo tak ma się nowe urządzenie nazywać ma być pierwszym laptopem Apple z ekranem OLED i charakterystycznym dla urządzeń tego producenta Dynamic Island. Co równie ciekawe będzie to ekran dotykowy, czyli coś, przed czym Apple wzbraniało się w laptopach. W kwestii pozostałej specyfikacji laptop będzie prawdopodobnie napędzać układ M6 z serii Max lub Ultra, a cena nowego Maca będzie oczywiście wyższa niż modeli Pro. Premiera planowana jest ponoć na koniec 2026 roku.

Nowy model oznaczony jest kodami K114 oraz K116 i pod względem wydajności może wyraźnie przebić obecny poziom Maców Pro. Sprzyja temu nowa architekturę układów M5 Pro i M5 Max oparta na technologii SoIC-MH 2.5D od TSMC, która rozdziela CPU od GPU, umożliwiając Apple bardziej elastyczne skalowanie wydajności kolejnych układów.

 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    