Poniedziałek 9 marca 2026 Aż 15% awarii Firefoxa powodują niestabilne kości pamięci

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:59 Inżynier Mozilli, Gabriele Svelto, podzielił się z nami bardzo ciekawymi danymi dotyczącymi przyczyn awarii jednej z najpopularniejszych przeglądarek internetowych jaką jest Firefox. Przeanalizował on blisko 500 tysięcy automatycznie przesłanych raportów o awariach i podzielił je na różne kategorie. Okazało się, że około 15% crashy jest powodowanych przez nieprawidłowo działający sprzęt, a konkretnie przez tzw. bit flip, czyli niezamierzoną zmianę wartości bitu w pamięci RAM lub cache z 0 na 1 (lub odwrotnie). Zjawisko to może być wywoływane przez problemy elektryczne, defekty produkcyjne, przegrzanie, a nawet kosmiczne promieniowanie jonizujące oddziałujące na niestabilny moduł pamięci.



Svelto twierdzi, że połowa takich awarii wynika z prawdziwych usterek sprzętowych, a co więcej ich rzeczywista liczba może być jeszcze wyższa niż pokazuje to raport. Dzieje się tak dlatego, że narzędzie testujące pamięć działa maksymalnie 3 sekundy i sprawdza jedynie do 1 GB RAM-u, więc omija wiele potencjalnie problematycznych miejsc. Co gorsza często użytkownicy nie są świadomi źródła problemu, albo nie są w stanie go łatwo naprawić, bo w większości przypadków kości pamięci są na stałe lutowane.

