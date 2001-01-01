Poniedziałek 9 marca 2026 Nvidia wprowadzi nową wersję RTXa 5050 z 9GB pamięci GDDR7

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:05 Ptaszki ćwierkają, że Nvidia szykuje nowy wariant budżetowej karty GeForce RTX 5050 z 9GB pamięci GDDR7 zamiast dotychczasowych 8GB typu GDDR6. Informacje te podał znany leaker @kopite7kimi, a kilka dni później uzupełnił je @MEGAsizeGPU. Nowy model zachowa ten sam TDP co w starszym wariancie, czyli 130W i będzie mieć tyle samo rdzeni CUDA – 2560. Zmieni się natomiast sam rodzaj układu GPU. W miejsce GB207 Nvidia wstawi przycięty GB206, stosowany dotąd w kartach RTX 5060.



Duża zmiana zajdzie w podsystemie pamięci. Zamiast czterech modułów GDDR6 na 128-bitowej szynie po 2GB pojemności każdy, karta otrzyma trzy 3GB moduły GDDR7 na węższej, 96-bitowej magistrali. Dzięki szybszym kościom GDDR7 28 Gbps, łączna przepustowość pamięci wzrośnie z 320 GB/s do 336 GB/s, co oznacza ok. 5% poprawę względem aktualnie sprzedawanego wariantu.



Eksperci twierdzą, że za decyzją Nvidii nie stoją pobudki altruistyczne, tylko problemy z łańcuchem dostaw. Mówiąc wprost pamięci GDDR6 są coraz trudniej dostępne, a producenci tacy jak Samsung, Micron i SK hynix intensyfikują produkcję nowszego standardu GDDR7, którego dostępność rośnie. Dodatkowo przejście na trzy moduły zamiast czterech pozwala obniżyć koszty i uprościć logistykę zakupową.



Premiera nowego wariantu RTX 5050 spodziewana jest w okolicach targów Computex 2026.





