Poniedziałek 9 marca 2026 
    

AMD wprowadza na rynek nową serię procesorów AI Embedded P100


Autor: Wedelek | źródło: AMD | 07:15
AMD rozbudowało rodzinę procesorów Ryzen™ AI Embedded P100 o nowe układy wyposażone w 8–12 rdzeni Zen 5, IGP na bazie RDNA 3.5 z maksymalnie 16CU i układ NPU oferujący nawet 50 TOPS mocy obliczeniowej AI. Nowe procesory zapewniają też pełną zgodność z oprogramowaniem AMD ROCm i w stosunku do wcześniej zapowiedzianych modeli P100 oferują nawet dwa razy więcej rdzeni oraz do 96% wyższą wydajność AI. AMD przekonuje, że ich nowa seria stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby systemów brzegowych działających w trybie ciągłym. Mowa o takich rozwiązaniach jak komputery przemysłowe, roboty czy systemy obrazowania medycznego.

Prezentacja AMD zbiegła się z zapowiedzią firmy Bosch Rexroth, która ogłosiła, że jej otwarty system operacyjny ctrlX OS jest teraz dostępny na procesorach AMD Embedded x86, AMD EPYC™ Embedded oraz Zynq™ UltraScale+. System posiada certyfikat bezpieczeństwa IEC 62443‑4‑2 Security Level 2, obsługuje bezpieczne aktualizacje OTA i spełnia wymagania nadchodzącego unijnego Cyber Resilience Act.

Jak podkreślił Praveen Tamang, globalny dyrektor ds. oprogramowania automatyki w Bosch Rexroth AG, wspólna architektura systemu operacyjnego i układów SoC przekłada się na niższe koszty integracji, krótszy czas wprowadzania produktów na rynek oraz gotowość na regulacje cyberbezpieczeństwa od pierwszego dnia ich wdrożenia.

Poniżej znajdziecie specyfikację nowych układów:


 
    
