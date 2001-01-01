Środa 11 marca 2026 Sony oskarżone o zawyżanie cen gier. Firmie grozi kara w wysokości 2,7mld dolarów

Autor: Wedelek | źródło: Reuters | 06:01 Sąd w Wielkiej Brytanii przyjął na wokandę pozew zbiorowy złożony przez 12 milionów użytkowników platformy PlayStation przeciwko firmie Sony. Sprawą zajął się londyński Trybunał ds. Odwołań Konkurencyjnych, który uznał, że zgłoszone roszczenia mogą kosztować Japończyków 2,7 miliarda dolarów (ok. 1,97 mld funtów). Oczywiście zakładając, że Sony przegra. Japońskiemu gigantowi zarzuca się nadużywanie dominującej pozycji rynkowej poprzez zmuszanie graczy do kupowania gier cyfrowych i dodatków wyłącznie za pośrednictwem PlayStation Store, co sztucznie zawyża ceny w porównaniu z odpowiednikami fizycznymi.



Na czele całej akcji stoi Alex Neill, który stwierdził wprost: „gracze przepłacali i należy im się zwrot pieniędzy". Co ciekawe pierwotnie wartość roszczenia szacowano nawet na 6,7 miliarda dolarów, jednak ostatecznie została ona zrewidowana do 2,7 miliarda dolarów.



Sony argumentuje, że przez lata inwestowało miliardy w zintegrowaną platformę gamingową, która działa na konkurencyjnym rynku obok Nintendo i Xboksa, które stosują podobne praktyki i też mają zamknięte sklepy. Prawnicy firmy przekonują, że marże na sprzedaży gier cyfrowych nie są wygórowane i że powództwo nie uwzględnia kosztów ponoszonych przez Sony ani wartości samej platformy. Jeśli pozew zakończy się sukcesem, każdy z około 12,2 miliona uprawnionych użytkowników, czyli osób, które w ciągu ostatnich dziesięciu lat kupiły grę cyfrową lub dodatek na PlayStation otrzymałby automatycznie około 217 dolarów (162 funty) odszkodowania w systemie opt-out. Wszystko na koszt Sony.



Opisywana sprawa wpisuje się w szerszy trend. Podobny pozew zbiorowy wpłynął też przeciwko platformie Steam, oraz Apple.

