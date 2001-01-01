Środa 11 marca 2026 Kolejne przecieki na temat projektu Helix

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:11 Od kilku miesięcy pojawiają się informacje o tym, że nowa konsola Xbox nazwana roboczo Project Helix ma porzucić tradycyjną architekturę konsolową na rzecz wyspecjalizowanego PC opartego na okrojonej wersji systemu Windows. Nowe urządzenie miałoby odpalać gry ze sklepu Windows Store i działać jak set-top box wzorowany na Xbox ROG Ally. To zaś oznacza, że konsolowe doświadczenie ma być jedynie „emulowane" przez ulepszony tryb Windows Full Screen Experience.



Niedawno narrację tę poparł też insider SneakersSO, który twierdzi, że Microsoft zdecydował się całkowicie zrezygnować z ekskluzywnych tytułów dla Xboxa. Jego zdaniem nie będzie już osobnych, natywnych gier dla Heliksa, a zamiast tego deweloperzy mają po prostu wydawać tytuły na Windows Store w formacie UWP.



Brzmi ciekawie, ale trzeba mieć na uwadze jeden fakt. UWP zostało wycofane jeszcze w 2019 roku i dziś mało kto już z tej technologii korzysta. Dobitnie świadczą o tym słowa Eden Marie pełniącej rolę głównego inżyniera Xboxa, która skomentowała ten wpis słowami: „trudno mi uwierzyć, że ktokolwiek w 2026 roku pisze o UWP”. Oznacza to, że co najmniej część tej informacji może być nieprawdziwa.



Wracając jednak do rewelacji SneakersSO Microsoft ma być ponoć w pełni świadomy, że Project Helix to produkt niszowy i drogi, który nie powtórzy sukcesu Xboksa 360. Jak twierdzi, firma mimo to kontynuuje projekt, ponieważ zaangażowała już w niego zbyt duże środki finansowe, a nowe kierownictwo z Ashą Sharmą na czele jedynie realizuje wcześniej obraną strategię. Bez ekskluzywów i z architekturą bliższą PC niż tradycyjnej konsoli, Xbox Project Helix coraz wyraźniej przestaje być bezpośrednim konkurentem PlayStation 6, a bardziej pozycjonuje się na rywala Steam Machine.

