|Środa 11 marca 2026
Oficjalna premiera serii Core Ultra 200S Plus
Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:22
|Intel oficjalnie zaprezentował dziś serię procesorów Core Ultra 200S Plus dla komputerów stacjonarnych, rozszerzając tym samym linię Arrow Lake-S o cztery nowe odblokowane modele: Core Ultra 7 270K Plus i 270KF Plus oraz Core Ultra 5 250K Plus i 250KF Plus. Kluczową zmianą w stosunku do poprzedników jest zwiększona liczba rdzeni wydajnościowych. Przykładowo model 270K Plus otrzymał konfigurację 8P+16E (łącznie 24 rdzenie, czyli o cztery E-rdzenie więcej niż w 265K) i pracuje z maksymalnym taktowaniem 5,5 GHz przy TDP 125 W, natomiast 250K Plus dysponuje 18 rdzeniami (6P+12E) i taktowaniem do 5,3 GHz.
Obie jednostki obsługują też pamięci DDR5-7200 MT/s (niższe modele wspierają pamięci DDR5-6400 MT/s) oraz ulepszone wsparcie dla OC przez profile Boost BIOS. Według Intela zmiany te wpłynęły pozytywnie na ogólną wydajność. Przykładowo model Core Ultra 7 270K Plus ma osiągać średnio o 15% wyższą wydajność w grach niż jego poprzednik (265K). Przy tym procesory te są w pełni kompatybilne z istniejącymi płytami głównymi na chipsecie serii 800.
Ceny startowe wynoszą odpowiednio 299 dolarów za Core Ultra 7 270K Plus i około 199–200 dolarów za Core Ultra 5 250K Plus. Premiera nowych CPU planowana jest na 26 marca 2026 roku, a pierwsze recenzje pojawią się 23 marca.
