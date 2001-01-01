Środa 11 marca 2026 Producenci mikroprocesorów zyskują na boomie AI

Autor: Wedelek | źródło: Trend Force | 06:30 Według najnowszego raportu TrendForce, łączne przychody dziesięciu największych światowych producentów półprzewodników wzrosły w IV kwartale 2025 roku o 2,6% w stosunku do poprzedniego kwartału (Q3 2025), osiągając pułap niemal 46,3 miliarda dolarów. Głównym motorem napędowym zysków były podzespoły dla serwerów, a w szczególności GPU dla AI od Nvidii i AMD oraz układy TPU firmy Google. Dużą część przychodów stanowiły również układy dla smartfonów i urządzeń brzegowych AI. W całym 2025 roku najwięksi producenci półprzewodników wygenerowali łącznie około 169,5 miliarda dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 26,3% rok do roku i przy okazji nowy rekord dla tej branży.



Niekwestionowanym liderem pozostaje TSMC, który mimo nieznacznie niższych wolumenów dostaw w IV kwartale zwiększył w ujęciu kwartalnym przychody o 2% do 33,7 miliarda dolarów, umacniając pozycję rynkową z udziałem 70,4%. Drugie miejsce zajął Samsung Foundry z przychodami blisko 3,4 miliarda dolarów (+6,7%) i udziałem w rynku na poziomie 7,1%, a podium zamknął SMIC z wynikiem niemal 2,49 miliarda dolarów (+4,5%).



Szczegółowe dane znajdziecie poniżej:





