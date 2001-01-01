Środa 11 marca 2026 Nadchodzi nowa wersja klasyfikacji PEGI

Autor: Wedelek | źródło: Eurogamer | 06:41 Europejski system klasyfikacji wiekowej gier PEGI szykuje się na największą zmianę w swojej historii. Już w czerwcu tego roku wejdą w życie cztery nowe kryteria oceny, które uwzględnią podczas nadawania ratingu mechanizmy uzależniające, nieograniczoną komunikację online oraz płatną zawartość losową, taką jak loot boxy czy systemy gacha. Jak wyjaśnił dyrektor generalny PEGI Dirk Bosmans, organizacja od dłuższego czasu miała te kwestie na radarze, a wzorem do naśladowania we wprowadzaniu zmian był niemiecki odpowiednik USK, który wdrożył podobne rozwiązania kilka lat temu.



No dobrze, ale co takiego się zmienia? Otóż gry zawierające płatne przepustki bojowe lub inne czasowo ograniczone zakupy otrzymają podwyższony rating, a mianowicie PEGI 12. Co ciekawe pojawi się też furtka pozwalająca go obniżyć. Jeśli deweloper wbuduje w grę domyślnie wyłączone opcje wydatków będzie mógł ubiegać się o PEGI7. Jest to istotna zmiana, bo obecnie wiele gier z tego typu rozwiązaniami ma PEGI3.



Gry sprzedające losowe płatne przedmioty (loot boxy, paczki kart, systemy gacha) z automatu dostaną PEGI 16, a tytuły z powiązaniem zakupów z NFT wymaganymi do gry lub gry kasynowe będą przypisywane do PEGI 18.



Ale na tym nie koniec. Mechanizmy uzależniające typu „musisz zalogować się dziś, bo inaczej stracisz serię" zostaną oznaczone opisowym deskryptorem. Co więcej, jeśli gra dodatkowo karze gracza za brak powrotu (np. utratą zdobytego postępu), jej rating automatycznie wzrośnie do PEGI 12.



Surowo potraktowana zostanie też nieograniczona komunikacja online. Brak jakichkolwiek narzędzi moderacji będzie skutkować oceną PEGI 18. Wydaje się, że to dość surowa ocena, ale trzeba pamiętać, że są rynki, gdzie takie praktyki mają być karane jeszcze surowiej. Przykładowo w Wielkiej Brytanii takiej gry nie dałoby się legalnie kupić ze względu na tamtejszą ustawę Online Safety Act.



Bosmans przyznał wprost, że zmiany są radykalne i na pewno nie wszystkim się spodobają, ale ich wprowadzenie jest konieczne i stanowi ważny sygnał dla deweloperów i prawodawców, iż branża gier jest zdolna do samoregulacji. PEGI chce tym samym wybić politykom z głowy pomysły wdrożenia bardziej radykalnych rozwiązań.



Pytanie tylko czy to wystarczy i czy rodzice realnie będą się stosować do wytycznych PEGI podczas kupowania gier dla swoich pociech. Nie wiem jak Wy, ale ja mam wrażenie, że mało kto zwraca na te oznaczenia uwagę.



Tak czy siak pierwsze gry ocenione według nowych zasad mają pojawić się na rynku jesienią, w okolicach targów Gamescom.





