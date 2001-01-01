Środa 11 marca 2026 AMD FSR Diamond i Xbox Mode – Microsoft zdradza pierwsze szczegóły dotyczące konsoli Helix

Autor: Wedelek | źródło: Guru 3D, AMD, Microsoft | 06:55 Na tegorocznej konferencji GDC ekipa Xboxa ujawniła pierwsze oficjalne szczegóły dotyczące konsoli nowej generacji o nazwie Project Helix. Jason Ronald, wiceprezes Xboksa ds. następnej generacji, potwierdził, że alfa-wersje zestawów deweloperskich zaczną trafiać do twórców gier już pod koniec 2027 roku, co de facto potwierdza wcześniej spekulowane okno premiery w latach 2027–2028. Ronald podkreślił, że Helix jest „zaprojektowany do grania w gry konsolowe Xbox i gry na PC". Potwierdzono również kontynuację wstecznej kompatybilności z poprzednimi generacjami. Helix ma obsługiwać gry z czterech generacji Xboksa, od Xbox 360 aż po Xbox Series.



Zapowiedziano też Xbox Mode, czyli funkcję łączącą doświadczenie konsolowe z elastycznością systemu Windows 11. A mówiąc wprost mowa o rozwiązaniu będącym ewolucją trybu Full Screen Experience testowanego wcześniej na ASUS ROG Xbox Ally.



Kluczowym elementem technicznym nowej konsoli ma być opracowywany przez AMD pakiet technologii graficznych o nazwie FSR Diamond, który ma być zaawansowaną i mocno rozbudowaną wersją FidelityFX Super Resolution. Według doniesień FSR Diamond ma łączyć w sobie skalowanie wspierany przez AI, generowanie klatek, techniki renderowania neuronowego oraz ulepszone wsparcie dla ray tracingu.



Helix ma korzystać z układu SoC AMD opartego prawdopodobnie na architekturze RDNA 5 lub UDNA, a nowy chip ma być projektowany z myślą o najnowszych wersjach DirectX pod kątem wydajności, efektywności i ray tracingu. Co istotne, zaawansowane funkcje generowania klatek i renderowania neuronowego wymagają dedykowanego sprzętu, co sugeruje, że FSR Diamond może być ściśle zoptymalizowany pod konkretną architekturę GPU w Helixie. To oznacza, że Xbox mógłby stać się swego rodzaju polem testowym dla technologii, która w przyszłości mogłaby trafić do wszystkich Radeonów.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



