Przewodnik po poziomach żeglarstwa w OSRS (1-99)

Old School RuneScape właśnie wprowadziło żeglarstwo jako najnowszą umiejętność handlową w grze. Minęło wiele lat, jeśli nie ponad dekada, odkąd otrzymaliśmy jakąkolwiek nową zawartość dotyczącą umiejętności w OSRS. Żeglarstwo stanowi powiew świeżego powietrza dla wielu graczy, więc zrozumiałe jest, że wielu z nich bardzo chętnie wspina się w rankingu.











Dlaczego warto szybko podnosić poziom żeglarstwa Wiele nowych treści związanych z żeglarstwem jest zablokowanych za warunkami poziomów, więc musisz spełnić warunki ich odblokowania. Kilka instalacji i umiejętności jest również zablokowanych poziomami, więc podnoszenie poziomu umiejętności pomoże ci uzyskać dostęp do większej liczby elementów kosmetycznych i udogodnień. Ponadto osiągnięcie poziomu 99 w tej umiejętności życiowej odblokuje również pelerynę żeglarską, która zapewnia ogromną korzyść tym, którzy ją posiadają.







Przewodnik po żeglarstwie od poziomu 1 do 99 Odblokuj żeglarstwo poprzez zadanie Pandemonium (poziom 1 do poziomu 5) Przewodnik: Przyjmij zlecenie na wydobycie wraku statku od Willa lub Anne w południowej części portu Sarim.

Udaj się na wschód od stoczni Karamja.

Płyń dalej, aż Will poinformuje cię, że dotarłeś do celu.

Użyj haka ratowniczego i daj się zepchnąć za burtę.

Udaj się do pubu Pandemonium i porozmawiaj z „Squawkingiem” Stevem Beanie.

Porozmawiaj z Ribsem, zanim ponownie porozmawiasz z „Squawkingiem” Steve'em Beanie.

Porozmawiaj z Juniorem Jimem na wschód od doków, aby otrzymać tratwę do wydobycia starego kubka.

Zbuduj ładownię w punkcie dostępowym obiektu po wejściu na trap tratwy.

Porozmawiaj ponownie z Juniorem Jimem, aby wrócić do Pandemonium i odebrać dziennik kapitana.

Wejdź na trap i udaj się na północny wschód.

Udaj się do Port Sarim.

Zabierz ładunek ze stołu przy nabrzeżu i wróć na tratwę.

Przechowaj ładunek w podstawowym ładowni.

Wróć do Pandemonium i wycofaj ładunek.

Zdeponuj ładunek na stole przy nabrzeżu.

Porozmawiaj z Junior Jimem.

Porozmawiaj ze Steve'em Beanie w pubie. Wykonuj zadania z tablicy ogłoszeń (poziom 5 do 12) Wykonuj zadania kurierskie, zaczynając od miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz, a kończąc w innym porcie.

Po osiągnięciu poziomu 7 żeglarstwa możesz wykonywać jednocześnie dwa zadania z tablicy ogłoszeń. Zadanie „Prying Times” (poziom 12–15) Wielu graczy, którzy śledzą OSRS Optimal Quest Guide, decyduje się na wykonanie tego zadania jak najwcześniej, aby odblokować kluczowe ulepszenia statku. Wymagania: Poziom 30 w kowalstwie

Poziom 12 w żeglarstwie

Ukończone zadanie „The Knight’s Sword”

Młotek

Stalowy pręt

Czerwone jagodowe ciasto

Dziennik kapitański Opis przejścia: Porozmawiaj ze Stevem Beanie w Pandemonium, mając dziennik kapitana w ekwipunku.

Udaj się do portu Sarim Dock.

Zabierz ładunek z tabeli księgowej.

Wsiądź na łódź i umieść skrzynię w ładowni.

Popłyń do Pandemonium.

Zacumuj łódź i wyjmij skrzynię z ładowni przed zejściem na ląd.

Umieść skrzynię na stole księgowym w dokach Pandemonium.

Porozmawiaj ponownie ze Stevem Beanie.

Udaj się do Port Sarim i porozmawiaj z Thurgo (Fairy Ring AIQ znajduje się najbliżej Thurgo).

Wróć do Pandemonium i udaj się ponownie do Steve'a Beanie.

Udaj się na wyspę na północny zachód od Pandemonium i poszukaj pływającej, zapieczętowanej skrzyni.

Użyj łomu znajdującego się w ładowni, aby otworzyć skrzynię.

Wypij butelkę piwa z pęcherza rybiego.

Pokonaj lub ucieknij przed pojawiającym się trolem pijącym.

Wróć do Pandemonium.

Porozmawiaj ze Stevem i otwórz zapieczętowaną skrzynię znajdującą się za nim. Odzyskiwanie (poziom 15 do 20) Kup łódź, aby poprawić swoje umiejętności żeglarskie (kosztuje 15 000 OSRS monet) i zastąp nią tratwę. Zbuduj na swojej łodzi urządzenie do ratowania brązu. Skup się na lokalizowaniu miejsc do ratowania, aż osiągniesz poziom 20. Zadania w porcie Catherby (poziom 20–22) Udaj się do Porth Catherby i wykonuj zadania, aż osiągniesz poziom 22. Aktualności (poziom 22–24) Wymagania: Poziom 22 żeglarstwa

Poziom 10 wędkarstwa

Węgiel drzewny Przewodnik: Udaj się do Catherby i porozmawiaj z Arheinem.

Udaj się do biura rady w północno-wschodniej części Catherby i porozmawiaj z radną Catherine.

Wypełnij formularz dowolnymi informacjami (zapamiętaj swoje odpowiedzi).

Porozmawiaj ponownie z Catherine.

Złap burmistrza.

Porozmawiaj z Arheinem.

Porozmawiaj z Harrym w sklepie wędkarskim i kup burmistrzowską rybkę oraz małą siateczkę.

Złap rybę, dużą rybę, w akwarium obok Harry'ego.

Porozmawiaj ponownie z Arheinem, aby otrzymać łańcuch burmistrza.

Porozmawiaj ponownie z radną Catherine i potwierdź swoje wcześniejsze odpowiedzi.

Udaj się do burmistrza Catherby i użyj formularza 7r4-5h, zanim wrócisz do Catherine.

Porozmawiaj z Arheinem, aby otrzymać aktualną kaczkę.

Wsiądź na łódź i popłyń na wschód, aż znajdziesz małą falę na wodzie w pobliżu Obelisku Wody.

Użyj aktualnej kaczki z ekwipunku w pobliżu fali, aby umieścić ją w wodzie.

Podążaj za kaczką, aż dopłyniesz do brzegu, a następnie ją zbierz.

Wróć i porozmawiaj z Arheinem. Ulepsz swoją łódź (poziom 24) Zanim przejdziesz dalej, ulepsz swoją łódź, wyposażając ją w dębowy maszt, lniane żagle i dębowy kadłub. Zadania w porcie Cathurby (poziom 24 do 27) Po ulepszeniu łodzi kontynuuj wykonywanie zadań w porcie Cathurby, aż osiągniesz poziom 27 żeglarstwa. Zbieranie stali (poziom 27 do 30) Zmodyfikuj żelazny hak do zbierania złomu na stalowy hak do zbierania złomu. Zbieraj stal na zachód od Karamji, nie logując się do gry. Ulepsz swoją łódź (poziom 30) Ulepsz swoją łódź, wyposażając ją w żelazny kil, żelazny ster i teakowy ładownię. Próby z barakudą (poziom 30 do 36) Wykonaj próby z barakudą na południe od Pandemonium, rozmawiając z Rum-Dasehdem Ralphem.

Wybierz opcję miecznika.

Ulepsz swoją łódź, dodając kadłub z drewna tekowego.

Po ulepszeniu rozpocznij próbę z rekinem.

Po próbie z rekinem wykonaj próbę z marlinem.

Ulepsz swoją łódź, dodając maszt z drewna tekowego i żagle z płótna. Wraki statków Barracuda (poziom 36 do 55) W tym momencie zdobywanie kolejnych poziomów staje się mniej uciążliwe, ponieważ można prowadzić wydobywanie AFK w miejscach, gdzie znajdują się wraki statków Barracuda. Na tym etapie można wykonywać próby Marlin, aby przyspieszyć zdobywanie kolejnych poziomów. Członkowie załogi (poziom 40) Na poziomie 40 można rozpocząć rekrutację członków załogi. Zacznij od rekrutacji Jobless Jim. Próby (poziom 55 do 99) Połącz zbieranie łupów z wraków statków Barracuda z niektórymi próbami.

Próby Temper Tantrum (do poziomu 55)

Próby Jubbly Jive (do poziomu 72)

Próby Gwenith (do poziomu 99) Postępuj zgodnie z tymi metodami, aby osiągnąć poziom 99 żeglarstwa i zdobyć pelerynę żeglarską.











Artykuł sponsorowany przez firmę playerauctions.com