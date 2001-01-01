TwojePC.pl © 2001 - 2026
|Poniedziałek 16 marca 2026
Marcowa aktualizacja Windowsa 11 z licznymi problemami
Autor: Wedelek | 05:58
|Zbiorcza aktualizacja dla Windows 11 o oznaczeniu KB5079473, wydana 10 marca 2026 roku, sprawia poważne problemy użytkownikom na całym świecie. Na forach Microsoftu, Reddicie oraz w innych społecznościach technicznych użytkownicy masowo zgłaszają niebieskie ekrany śmierci (BSOD) z kodem błędu ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY, losowe restarty co 10–20 minut, tzw. zamrażanie ekranu, a także brak możliwości uruchomienia aplikacji takich jak Office czy Outlook. Dodatkowe atrakcje mają też właściciele laptopów Samsung Galaxy Book, którzy po aktualizacji napotykają komunikat „C: is not accessible – Access denied", oznaczający blokadę dostęp do całego dysku systemowego.
Problem zgłaszany jest głównie w Brazylii, Portugalii, Korei Południowej i Indiach, a dotknięte modele to m.in. Galaxy Book 4 oraz wybrane komputery stacjonarne Samsung z systemem Windows 11 w wersjach 24H2 i 25H2.
W swoich oficjalnych komunikatach Microsoft potwierdza istnienie problemu, ale też odbija piłeczkę w stronę Samsunga twierdząc, że za niedostępnością dysku C: na urządzeniach tego producenta odpowiada aplikacja Samsung Galaxy Connect (Samsung Share), a nie sama aktualizacja systemu.
Zarówno Microsoft, jak i Samsung aktywnie pracują nad oficjalnym rozwiązaniem, a użytkownicy są odsyłani do monitorowania kanałów wsparcia obu firm. Tak czy siak warto wstrzymać się z aktualizacją do czasu usunięcia większości napotkanych problemów.
