Poniedziałek 16 marca 2026 Marcowa aktualizacja Windowsa 11 z licznymi problemami

Autor: Wedelek | 05:58 Zbiorcza aktualizacja dla Windows 11 o oznaczeniu KB5079473, wydana 10 marca 2026 roku, sprawia poważne problemy użytkownikom na całym świecie. Na forach Microsoftu, Reddicie oraz w innych społecznościach technicznych użytkownicy masowo zgłaszają niebieskie ekrany śmierci (BSOD) z kodem błędu ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY, losowe restarty co 10–20 minut, tzw. zamrażanie ekranu, a także brak możliwości uruchomienia aplikacji takich jak Office czy Outlook. Dodatkowe atrakcje mają też właściciele laptopów Samsung Galaxy Book, którzy po aktualizacji napotykają komunikat „C: is not accessible – Access denied", oznaczający blokadę dostęp do całego dysku systemowego.



Problem zgłaszany jest głównie w Brazylii, Portugalii, Korei Południowej i Indiach, a dotknięte modele to m.in. Galaxy Book 4 oraz wybrane komputery stacjonarne Samsung z systemem Windows 11 w wersjach 24H2 i 25H2.



W swoich oficjalnych komunikatach Microsoft potwierdza istnienie problemu, ale też odbija piłeczkę w stronę Samsunga twierdząc, że za niedostępnością dysku C: na urządzeniach tego producenta odpowiada aplikacja Samsung Galaxy Connect (Samsung Share), a nie sama aktualizacja systemu.



Zarówno Microsoft, jak i Samsung aktywnie pracują nad oficjalnym rozwiązaniem, a użytkownicy są odsyłani do monitorowania kanałów wsparcia obu firm. Tak czy siak warto wstrzymać się z aktualizacją do czasu usunięcia większości napotkanych problemów.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



