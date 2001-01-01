Poniedziałek 16 marca 2026 Oficjalna premiera mobilnych układów z serii 200 HX Plus

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 06:04 Po miesiącach przecieków Intel oficjalnie zaprezentował nową serię mobilnych procesorów Intel Core Ultra 200HX Plus, skierowaną do graczy, twórców treści i profesjonalistów. W jej skład wejdą na razie tylko dwa modele: 24 rdzeniowy Core Ultra 9 290HX Plus oraz 20-rdzeniowy Core Ultra 7 270HX Plus. Oprócz kilku mniejszych poprawek największą nowością jest Intel Binary Optimization Tool, czyli pierwsza w branży warstwa optymalizacji translacji binarnej, która potrafi poprawić natywną wydajność w wybranych grach nawet wtedy, gdy zostały one zoptymalizowane pod inne architektury x86, konsole lub starsze platformy.



Intel twierdzi, że dzięki temu wydajność nowych CPU jest wyraźnie wyższa niż układów, które te zastępują, tj. 285HX i 265HX.



I tak mimo identycznej ilości rdzeni flagowy Core Ultra 9 290HX Plus oferuje do 8% wyższą wydajność w grach i do 7% lepszy wynik w pojedynczym wątku względem poprzedniej generacji (Core Ultra 9 285HX), a w porównaniu ze starszym Core i9-12900HX wzrost sięga odpowiednio 62% i 30%.



Nowe procesory wnoszą też doładowanie częstotliwości łącza die-to-die o nawet 900 MHz, co redukuje opóźnienia systemowe, a także wsparcie dla Wi-Fi 7 (5 Gb/s), Bluetooth 5.4 i Thunderbolt 5 z przepustowością do 80 Gb/s. Jeśli chodzi o dostępność, to pierwsze systemy oparte na Core Ultra 200HX Plus są już w ofercie partnerów OEM i lada chwila powinny pojawić się w sklepach.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



