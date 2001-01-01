Poniedziałek 16 marca 2026 14-calowy MacBook Pro ma problemy z throtlingiem

Autor: Wedelek | źródło: Max Tech | 06:11 Testy przeprowadzone przez kanał Max Tech ujawniły problem z przegrzewaniem się 14-calowego MacBooka Pro z chipem M5 Pro. Problem ten uwidocznił się w benchmarku Cinebench 2026 gdzie mniejszy model z 15 rdzeniami uzyskał 7105 punktów, podczas gdy 16-calowy MacBook Pro z M5 Max i 18 rdzeniami osiągnął 9262 punkty. Różnica jest więc spora, bo wynosi ponad 30%. Jasnym jest, że tak duża dysproporcja nie wynika z różnicy trzech rdzeni CPU między układami a z ograniczenia w wydajności chłodzenia. Mówiąc wprost Apple przyoszczędził i przez to M5 Pro pracuje z limitem mocy około 45 W, podczas gdy w M5 Max w większej obudowie utrzymuje stabilne 64 W przy częstotliwości rdzeni na poziomie 3,62 GHz.



Winowajcą jest przestarzały system chłodzenia opierający się na pojedynczym ciepłowodzie i dwóch niskoprofilowych wentylatorach, które w połączeniu z małą obudową nawet przy pełnych obrotach nie są w stanie odpowiednio schłodzić 14-calowy model. Rozwiązaniem byłoby przejście na komory parowe, które Apple podobno wdroży do MacBooka Pro z M6. Tak czy siak użytkownicy mniejszych MacBooków Pro muszą na razie pogodzić się z ograniczeniami i koniecznością szybszej wymiany pasty na nową.





