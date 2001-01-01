Czwartek 19 marca 2026 Premiera mobilnego procesora Core i7-13645HX

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:56 Intel po cichu wprowadził na rynek nowy mobilny procesor z linii Raptor Lake. Układ oznaczony jako Core i7-13645HX został wykonany w procesie 10 nm i oferuje 14 rdzeni (6 rdzeni Performance i 8 rdzeni Efficient), 20 wątków, 24 MB pamięci Smart Cache oraz taktowanie turbo do 4,9 GHz. Pod tym względem procesor ten bardzo przypomina i7-13650HX, ale jak to zwykle bywa przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach. Nowa jednostka obsługuje bowiem pamięć DDR5-5600 (zamiast DDR5-4800), co przekłada się na wyższą przepustowość, konkretnie 89,6 GB/s wobec 76,8 GB/s u poprzednika.



Ponadto i7-13645HX dysponuje wydajniejszą grafiką, którą jest Intel UHD Graphics P730 z 32 jednostkami wykonawczymi, podczas gdy starszy model oferuje ich zaledwie 16. Jedynym obszarem, w którym poprzednik wypada lepiej, jest taktowanie rdzeni Efektywnych. W nowym modelu jest to 3,5GHz, a starszym 3,6GHz. Ceny na ten moment nie znamy.



Model Core i7-13645HX to nie jedyna nowość od Intela. Wcześniej niebiescy zaprezentowali też Core Ultra 9 290HX Plus i Core Ultra 7 270HX Plus, które wprowadzają nowe funkcje, m.in. obsługę Intel Binary Optimization Tool przyspieszającego działanie wybranych gier.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



