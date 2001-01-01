Czwartek 19 marca 2026 Intel wprowadził funkcję prekompilacji shaderów dla kat z serii Arc

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 06:04 Kompilacja shaderów na komputerach PC to prawdziwe utrapienie. Nie dość, że potrafi trwać długo to na dodatek jest często przeprowadzana na nowo po każdej aktuaizacji gry. Aby nieco ulżyć graczom Intel wprowadził funkcję Precompiled Shaders dla kart graficznych z serii Arc, która działa w oparciu o chmurę obliczeniową niebieskich. Intel kompiluje shadery z wyprzedzeniem na swoich serwerach, a aplikacja Intel Graphics Software automatycznie wykrywa obsługiwane gry zainstalowane przez Steam i pobiera gotowe pliki cache dopasowane do konkretnego sprzętu użytkownika. Co ważne, rozwiązanie to dotyczy zarówno kart dyskretnych Arc B-Series, jak i układów zintegrowanych Intel Arc w procesorach Core Ultra 200V.



Na dzień startu funkcja obejmuje 13 tytułów, m.in. Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Black Myth: Wukong, Hogwarts Legacy, Starfield czy Call of Duty: Black Ops 6 i 7.



Jeśli chodzi o rezultaty, to w przypadku karty Arc B580 (Battlemage) czasy ładowania poziomów spadły o połowę, a w God of War Ragnarök jest nawet 21x lepiej. Podobne korzyści odnotowują układy zintegrowane: Arc B390 ładuje gry dwa razy szybciej, a Arc 140V trzy razy szybciej.



Co ważne funkcja odpowiadająca za korzystanie prekompilacji shaderów jest domyślnie wyłączona i trzeba ją ręcznie aktywować. Wymagany jest też sterownik w wersji 32.0.101.8626 lub nowszy, system Windows 10/11 oraz co najmniej 1 GB wolnego miejsca na dysku.





