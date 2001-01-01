AMD tnie ceny w odpowiedzi na ostatnie premiery Intela
Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:56
|Nie ma to jak zdrowa konkurencja, co najlepiej obrazuje wyraźna, bo aż 32% obniżka ceny procesora AMD Ryzen 5 9600X, która przez weekend spadła w sklepie Newegg z 280 dolarów do 190 dolarów. Od samej obniżki ważniejszy jest jednak kontekst. A jest nim mocna konkurencja ze strony Intela i jego modeli Core i5 14600K i Core Ultra 5 245. Wystarczy tylko wspomnieć, że obecna cena 9600X jest nawet o 10 dolarów niższa niż sugerowana 200 dolarów za Core Ultra 5 250K Plus, który oferuje 6 rdzeni P core i 12 rdzeni E core (łącznie 18 wątków).
I niby to na razie tylko jeden sklep, ale daje nadzieję na to, że zapowiada się ostra walka o klienta na czym długofalowo skorzystamy wszyscy.
Analitycy przekonują, że modele Core Ultra 5 250K Plus oraz 270K Plus mogą mocno zakłócić rynek desktopowych procesorów dzięki atrakcyjnej relacji ceny do wydajności: 270K Plus to praktycznie 285K z nieco niższymi częstotliwościami, stawiając się w konfrontacji z Ryzen 7 9700X. Obniżka ceny Ryzen 5 9600X może być też sygnałem, że AMD przygotowuje miejsce dla nowej wersji w postaci przewidywanego odświeżenia Ryzen 5 9650X.
