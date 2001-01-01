Poniedziałek 23 marca 2026 Bardzo wysoka wydajność Intelowskiego Bartlett Lake

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:11 W zestawieniach PassMark pojawił się wpis skorelowany z nieopublikowanym jeszcze 12-rdzeniowym procesorem Intel Core 9 273PQE. Jest to flagowy przedstawiciel rodziny Bartlett Lake, wyposażony jedynie w rdzenie P (wysokowydajne) i przeznaczony dla rynku embedded i edge computing, gdzie liczy się wysoka wydajność wątku pojedynczego oraz stabilna, przewidywalna praca w trudnych warunkach. Co ciekawe mimo mniejszej ilości rdzeni model 273PQE w teście wielowątkowym zyskał aż 45 427 punktów i okazał się być jedynie 12% mniej wydajny niż Core i7‑14700K, oraz o 22% słabszy od Core i9‑14900K. Z kolei w teście jednego wątku Core 9 273PQE jest o około 4% szybszy od Core i7‑14700K zdobywając 4655pkt.



Oznacza to, że Intelowi udało się bardzo mocno wzmocnić swoje rdzenie P, co stanowi dobry prognostyk na najbliższą przyszłość. Aż szkoda, że model ten nigdy do PCtów nie trafi.





