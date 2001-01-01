Poniedziałek 23 marca 2026 
    

Microsoft ogranicza możliwość wykorzystania nieoficjalnych stosów dla NVMe


Autor: Wedelek | źródło: NeoWin | 06:20
Kompatybilność wsteczna to zarówno zaleta jak i wada Windowsa. Z jednej strony pozwala ona na obsługę starszych technologii, ale też często powoduje problemy w przypadku używania tych nowszych. Nie inaczej jest w przypadku dysków korzystających z protokołu NVMe, które są obsługiwane w trybie emulacji stosu NVMe to SCSI. Wynikające z tego faktu opóźnienia były do tej pory niwelowane poprzez wykorzystanie obejścia pozwalającego za pomocą modyfikacji rejestru uruchamiać na Windowsie 11 i Windows Server natywny stos NVMe.

Były, bo Microsoft po cichu się z nich wycofał zmuszając użytkowników jedenastki do korzystania z istniejącej protezy lub z narzędzi takich jak ViVeTool. Te wymagają jednak dodatkowej wiedzy i większej uwagi, przez co mogą być dla wielu mniej wygodne.

Pytanie po co Microsoft w ogóle zablokował obejście, które przecież sam stworzył. Otóż najprawdopodobniej jest to element przygotowań do wdrożenia natywnego wsparcia dla NVMe SSD w nadchodzącej aktualizacji Windows 11. Microsoft mógłby tu tworzyć pewnego rodzaju zabezpieczenia by po aktualizacji nie spowodować dodatkowego zamieszania wśród power userów.

 
    
