Microsoft ogranicza możliwość wykorzystania nieoficjalnych stosów dla NVMe
Autor: Wedelek | źródło: NeoWin | 06:20
|
|Kompatybilność wsteczna to zarówno zaleta jak i wada Windowsa. Z jednej strony pozwala ona na obsługę starszych technologii, ale też często powoduje problemy w przypadku używania tych nowszych. Nie inaczej jest w przypadku dysków korzystających z protokołu NVMe, które są obsługiwane w trybie emulacji stosu NVMe to SCSI. Wynikające z tego faktu opóźnienia były do tej pory niwelowane poprzez wykorzystanie obejścia pozwalającego za pomocą modyfikacji rejestru uruchamiać na Windowsie 11 i Windows Server natywny stos NVMe.
Były, bo Microsoft po cichu się z nich wycofał zmuszając użytkowników jedenastki do korzystania z istniejącej protezy lub z narzędzi takich jak ViVeTool. Te wymagają jednak dodatkowej wiedzy i większej uwagi, przez co mogą być dla wielu mniej wygodne.
Pytanie po co Microsoft w ogóle zablokował obejście, które przecież sam stworzył. Otóż najprawdopodobniej jest to element przygotowań do wdrożenia natywnego wsparcia dla NVMe SSD w nadchodzącej aktualizacji Windows 11. Microsoft mógłby tu tworzyć pewnego rodzaju zabezpieczenia by po aktualizacji nie spowodować dodatkowego zamieszania wśród power userów.
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.
