Środa 25 marca 2026 Asha Sharma chce by Game Pass był tańszy

Autor: Wedelek | źródło: GameSpot | 05:40 Według raportu The Information nowy CEO Xboxa, Asha Sharma zaczynie swoje urzędowanie od gruntownych zmian w cenniku usług dla graczy. Jej celem jest uczynienie „przyszłych konsol i produktów takich jak Game Pass bardziej atrakcyjnymi dla szerszego grona klientów”, co w praktyce ma oznaczać wprowadzenie tańszych wariantów subskrypcji. Dyskutowane jest między innymi wdrożenie nowego tieru w którym użytkownicy mogliby grać w tytuły z Game Pass za darmo, oglądając w zamian reklamy, podobnie jak ma to miejsce w usługach streamingowych, takich jak Netflix.



Przypomnijmy, że w 2025 roku Microsoft podniósł ceny Game Pass Ultimate do 30 USD miesięcznie, co spotkało się z dużą krytyką ze strony graczy i zapowiedziami porzucenia usługi. Wiele wskazuje na to, że graczom udało się w tym aspekcie skłonić Microsoft do ustępstw.



Ptaszki ćwierkają też, że Greg Peters z Netflixa rozmawiał z Sharmą na temat potencjalnej współpracy i wprowadzenia do oferty łączonych pakietów subskrypcyjnych oferujących dostęp zarówno do Netflixa jak i samego Game Passa. Czas pokaże czy coś z tych planów wyniknie.

