Środa 25 marca 2026 Nie milkną echa kontrowersji wokół DLSS5

Autor: Wedelek | 06:01 Od kilku dni wśród graczy trwa zażarta dyskusja tocząca się wokół pokazanej przez Nvidię technologii DLSS 5, która ma za zadanie automatycznie upiększać grę poprawiając oświetlenie i teksturę materiałów. Bazuje ona na uczeniu maszynowym i jest realizowana w formie postprocessingu. Problem w tym, że renderer sieci neuronowych „domyślając się” co próbujemy osiągnąć często generuje artefakty i niezgodności z oryginalnym obrazem sceny. Problem tyczy się przede wszystkim twarzy, które są często tak mocno modyfikowane, że już nie przypominają oryginalnej postaci.



DLSS5 oberwało się też o rujnowanie wizji artystycznej twórców, wprowadzanie opóźnień i zagrożenie dla prezerwacji.



Gracze krytykują też większą zależność deweloperów od NVIDI, co może ograniczyć elastyczność implementacji w grach na różnych platformach, a także dalsze zwiększanie udziału zielonych w rynku, co negatywnie wpływa na cały rynek.



Z drugiej strony twórcy gier też wydają się średnio zadowoleni. Wielu z nich przyznaje, że nowy DLSS 5 wymaga większej liczby zasobów programistycznych oraz bardziej złożonych zasad licencjonowania, co może podnieść koszty tworzenia gier. Dodatkowo pojawiły się głosy, że DLSS wprowadza dodatkowe problemy z jakością psując niektóre efekty (np. deszcz) i wprowadzając ghosting.



Zdarzają się też zagorzali obrońcy DLSS5, którzy podkreślają, że jest to przyszłość gamingu i że konkurencja też powinna iść w tę stronę. A Wy jak uważacie?













K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



