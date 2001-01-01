Środa 25 marca 2026 
    

Core Ultra 3 205 to nowy, bardzo tani CPU od Intela


Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:23
Intel Core Ultra 3 205 to nowy, podstawowy procesor z rodziny Arrow Lake przeznaczony dla komputerów klasy desktop wyróżniający się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Jest to przedstawiciel serii Core Ultra 200S, wyposażony w 8 rdzeni (4 wydajne P + 4 efektywne E) bez Hyper‑Threadingu, który mimo niskiej ceny potrafi w testach PassMark wyprzedzić droższego Core Ultra 5 225 w wydajności jednowątkowej, stanowiąc przy tym dobrą alternatywę dla budżetowych Ryzenów 9000.

Równie dobre wyniki Core Ultra 3 205 uzyskuje w testach wielowątkowych, notując w PassMarku ponad 26 000 punktów i doganiając 10‑rdzeniowego Core Ultra 5 225T (35 W). Układ ten jest też o około 12% szybszy od wariantu 205T.

Jeśli chodzi o cenę, to opisywany procesor jest już dostępny w wybranych sklepach w cenie 150 dolarów (około 150–180 euro).


 
    
