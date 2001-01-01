Poniedziałek 30 marca 2026 Sony podnosi ceny PlayStation 5

Autor: Wedelek | źródło: Sony | 05:14 Od jakiegoś czasu krążyły plotki, że Sony planuje podwyżki cen swoich konsol. Dziś japoński gigant oficjalnie się do nich odniósł przyznając, że wzrost cen faktycznie jest planowany. Obejmą one PlayStation 5, PS5 Pro i PlayStation Portal i wejdą w życie 2 kwietnia 2026 roku obejmując USA, Wielką Brytanię, Europę oraz Japonię, a także inne, mniejsze rynki. I tak w USA PS5 ma od kwietnia kosztować 649,99 dolara, wersja Digital Edition będzie kosztować 599,99 dolarów, a PS5 Pro 899,99 dolarów. W Europie ceny wzrosną odpowiednio do 649,99 euro, 599,99 euro i 899,99 euro.



W Wielkiej Brytanii zobaczy wzrost do 569,99 funta za PS5, 519,99 funta za Digital Edition i 789,99 funta za PS5 Pro, a w Japonii ceny sięgną odpowiednio 97 980 jenów, 89 980 jenów i 137 980 jenów.



Jeśli chodzi o oficjalny powód korekty, to Sony tłumaczy swoją decyzję „utrzymującą się presją w globalnym otoczeniu gospodarczym”, czyli wzrostem cen komponentów wywołanych wzrostem zainteresowania AI.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



