Poniedziałek 30 marca 2026 
    

Pierwsze wyniki wydajności EPYCów Venice


Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:37
(1)
AMD testuje już sample przedprodukcyjne następnej generacji serwerowych procesorów EPYC Venice z architekturą Zen 6. Wiemy o tym, bo w sieci pojawiły się pierwsze wyniki modeli dedykowanych platformie SP7 wykonane w OpenBenchmarking. Z opublikowanych danych wynika, że testowane płyty noszą kodowe oznaczenia Congo, Kenya i Nigeria, a testowane próbki wyróżniają się następującymi konfiguracjami: 192 rdzenie / 384 wątki, 128 rdzeni /256 wątków i 64 rdzenie /128 wątków. Wszystkie pracowały z zegarami do 4GHz (zakładając, że podane dane są prawidłowe).

Z przecieku wynika też, że AMD testuje układy w konfiguracjach 1P i 2P, z pamięciami DDR5 6400–8000 MT/s o pojemności do 2TB. Wstępne wyniki w aplikacjach badających wydajność algorytmów 7-Zip i x265 pokazują, że Venice oferują zbliżoną wydajność do odpowiedników z linii Turin. Z jednej strony nie ma więc efektu wow, ale też należy pamiętać, że to wciąż wczesne próbki inżynieryjne pracujące zapewne z niższymi zegarami niż wersje finalne. W tym miejscu warto odnotować, że AMD zapowiadało, że Venice przyniesie średnio 70% wzrost wydajności i efektywności przy 30% wyższej gęstości upakowania rdzeni. Premiera w przyszłym roku.


 
    
  1. Bardzo nierówne wyniki. (autor: Kenjiro | data: 30/03/26 | godz.: 16:08)
    Co sugeruje jakieś problemy wczesnych wersji.

     
