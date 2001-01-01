Poniedziałek 30 marca 2026 Omdia prognozuje załamanie sprzedaży na rynku PCtów

Autor: Wedelek | źródło: Omdia / Tech Power Up | 05:52 Analitycy z Omdia opublikowali swój najnowszy raport dotyczący amerykańskiego rynku komputerów PC. Wynika z niego, że w IV kwartale 2025 roku, odnotowano solidny wzrost sprzedaży na poziomie 3% w stosunku do analogicznego okresu roku 2024. W sumie nowych nabywców znalazło 18,2 mln sztuk komputerów. Za tak dobry wynik odpowiadały przede wszystkim wymiany sprzętów w firmach, które wymieniły dotychczas używane PCty na wersje z Windows 11. Nie bez znaczenia był też mocny sezon świąteczny oraz zwiększone zakupy ze strony konsumentów obawiających się dalszych wzrostów cen podzespołów.



W sumie w całym 2025 roku sprzedaż PCtów w USA osiągnęła poziom 71,5 mln i była o 3% wyższa niż rok wcześniej.



Jednak zdaniem Omdia pzyszły rok będzie dużo gorszy i firma prognozuje, że w 2026 roku poziom sprzedaży nie przekroczy 62 mln sztuk co oznacza ogromny, bo aż 13% spadek. Najmocniej ma oberwać segment komputerów kosztujących mniej niż $500. Winne są oczywiście galopujące ceny pamięci RAM i NAND, których ceny wzrosły od początku 2025 roku o 40–70%. Jeśli połączymy ten fakt z topniejącymi zapasami podzespołów zakontraktowanych po starszych cenach to możemy się spodziewać, że w I kwartale 2026 całkowity koszt komponentów w PCtach z niskiej i średniej półki cenowej wzrośnie o około 60%. To z kolei najprawdopodobniej doprowadzi do upadku najmniejszych podmiotów i uśmiercenia mniej znanych marek.



Zdaniem analityków taki stan rzeczy utrzyma się co najmniej do 2027 roku kiedy to prognozowane są spadki cen i wzrosty sprzedaży. Ale jak będzie, tego nie wie chyba nikt. Zwłaszcza, że nie brak głosów mówiących, że na powrót do starych cen będziemy musieli poczekać co najmniej do 2028 roku.





