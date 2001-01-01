AMD przemianowało Anti-Lag 2 na FSR Latency Reduction 2.0
Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:31
|AMD po cichu przemianowało technologię Anti-Lag 2, włączając ją do pakietu FSR pod nazwą FSR Latency Reduction 2.0. Producent chce w ten sposób ujednolicić nazewnictwo i zapanować nad chaosem, który sam sobie przez lata stworzył. A zaczęło się od tego likwidacji marki FidelityFX Super Resolution, która została uproszczona do samego „FSR”. Następnie AMD zebrało swoje kluczowe funkcje graficzne, czyli autorski upscaling, frame generation, ray regeneration i radiance caching i upchnęło je w ramach FSR Redstone AMD. Rezygnacja z nazwy Anti Lag jest więc po prostu kolejnym etapem tego procesu.
Co ciekawe AMD w żaden sposób jej nie zakomunikowało, a zmiana została wprowadzona jedynie w kodzie FSR SDK 2.2. Można się domyślić, że producent nie chciał wywoływać szumu wokół samej nazwy, a ta zostanie szerzej zakomunikowana przy okazji prezentacji kolejnej generacji FSR Latency Reduction, który może wejść w skład pakietu Redstone.
