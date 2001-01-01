Środa 1 kwietnia 2026 AMD rozszerza ISA dla Zen 6 o nowe funkcje

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:01 AMD opublikowało w tym tygodniu dokument techniczny opisujący nowe rozszerzenia dla zestawu instrukcji ISA PQOS (Platform Quality of Service) dla nadchodzącej mikroarchitektury Zen 6. Nowe funkcje mają na celu zapewnienie administratorom systemów i dostawcom usług chmurowych większej kontroli nad wydajnością procesora oraz podsystemu pamięci. A mówiąc precyzyjniej dokument przedstawia trzy kluczowe nowości: Global Bandwidth Enforcement (GLBE), Global Slow Bandwidth Enforcement (GLSBE) oraz Privilege-Level Zero Association (PLZA). Pierwsza z nich, czyli GLBE pozwala oprogramowaniu systemowemu na definiowanie limitów przepustowości zewnętrznej pamięci L3 dla grup rdzeni rozciągających się ponad tradycyjne domeny QoS.



Pozwala to hostingodawcom na łatwiejsze izolowanie zasobów cache między różnymi klientami dzielącymi ten sam procesor.



Kolejna z nowości, czyli GLSBE to w zasadzie to samo co GLBE, ale współpracuje z innym rodzajem pamięci, konkretnie odnosi się do części nazwanej przez AMD jako wolniejsza - Slow Memory.



Trzecia nowość a więc PLZA to z kolei funkcja odpowiedzialna za bezpieczne przydzielanie zasobów CPU uprzywilejowanym procesom. W największym skrócie do tej pory mechanizmy PQOS w procesorach AMD przypisywały identyfikatory zasobów do poszczególnych wątków logicznych. PLZA zmienia to podejście, pozwalając sprzętowi automatycznie nadpisywać raz nadane wartości w momencie, gdy procesor wykonuje kod na poziomie uprzywilejowanym (CPL=0). Chodzi o przypadki gdy następuje bezpośredni dostęp do jądra systemu operacyjnego lub przez nadzorcę (hipervisor) z włączonym AMD SVM. Dzięki temu krytyczne oprogramowanie systemowe może korzystać z dedykowanych limitów zasobów niezależnie od konfiguracji użytkownika na poziomie wątku.





