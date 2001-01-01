Środa 8 kwietnia 2026 Nowy exploit na kartach Nvidii z pamięciami typu GDDR6

Autor: Wedelek | 05:10 Badacze z Uniwersytetu w Toronto ujawnili nowy atak o nazwie GPUBreach, który stanowi poważne rozwinięcie wcześniejszych exploitów o zbiorczej nazwie rowhammer wymierzonych w karty graficzne Nvidii. Badacze wskazują, że to nowe zagrożenie mimo iż podobne do GDDRHammer czy GeForge jest znacznie groźniejsze z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa. Starsze podatności można było skutecznie zneutralizować przez włączenie mechanizmu IOMMU w BIOS-ie, ale z GPUBreach takie działanie nie wystarczy. Powodem jest to, że nowa podatność bazuje na mechanizmie modyfikacji metadanych wewnątrz buforów pamięci przydzielonych przez sterownik GPU.



A że sterownik karty graficznej działa z uprawnieniami jądra systemu operacyjnego i jest traktowany jako jeden z jego najbardziej zaufanych komponentów, to manipulacja tymi metadanymi skutkuje niekontrolowanymi zapisami poza dozwolony obszar pamięci z pominięciem wszelkiej ochrony oferowanej przez IOMMU.



Podatność została już zgłoszona Nvidii w listopadzie 2025 roku, a także trafiła do gigantów chmurowych jak Google, AWS i Microsoft. W rezultacie wprowadzono pewne poprawki i nowsze karty graficzne wyposażone w pamięć GDDR7 lub HBM3/HBM4 nie są podatne na ten atak. Niestety starsze modele z GDDR6 pozostają zagrożone. Tyczy się to też modeli z włączoną korekcją błędów ECC, która jest podatna na tzw. bitflipy.



Generalnie na ataki rowhammer odporne są w tym momencie pamięci typu DDR4, DDR5, LPDDR5, HBM3 oraz GDDR7, w których zaimplementowano technologię On-Die ECC (OD-ECC). Nvidia ma wkrótce opublikować oficjalny biuletyn bezpieczeństwa dotyczący tej podatności.



Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://gpubreach.ca/

