Środa 8 kwietnia 2026 Apple kończą sie układy A18 Pro

Autor: Wedelek | 05:31 Wygląda na to, że Apple stało się zakładnikiem własnego sukcesu. Sprzedaż budżetowego laptopa MacBook Neo, wycenionego na 599 dolarów idzie tak dobrze, że producentowi skończył się zapas układów A18 Pro. Do tej pory Apple używało binowanych układów A18 Pro, czyli egzemplarzy z wyłączonym jednym rdzeniem GPU (5 zamiast 6), które nie spełniły norm dla iPhone 16 Pro. Dzięki temu można było trochę oszczędzić. Teraz Apple musi po prostu zamówić pełne układy i fizycznie lub programowo je uszkodzić wyłączając jeden rdzeń lub zatrzymać sprzedaż.



Problem jest tym większy, że TSMC pracuje na pełnych obrotach i nie zamierza przerywać produkcji dla innych klientów ani oferować zniżek.



Dodatkowym problemem są rosnące koszty pamięci DRAM i aluminium, które i tak już nadwyrężają marże na tym modelu. Wśród możliwych opcji na wybrnięcie z tego problemu pojawia się wycofanie wersji bazowej z dyskiem 256 GB na rzecz droższego wariantu 512 GB za 699 dolarów lub powrót do linii (PRODUCT)RED z wyższą ceną i dodatkami w postaci pojemniejszego abonamentu iCloud.



Pierwotny plan zakładał wyprodukowanie od 5 do 6 milionów sztuk MacBooka Neo w zakładach Quanty w Wietnamie i Foxconna w Chinach.

