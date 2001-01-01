Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2026
Środa 8 kwietnia 2026 
    

Intel i Samba Nova prezentują nowe rozwiązanie dla agentywnych AI


Autor: Wedelek | źródło: Intel | 05:47
SambaNova Systems wraz z Intelem ogłosiły współpracę w zakresie produkcji sprzętu dedykowanego do uczenia i wdrażania agentycznej sztucznej inteligencji. W jej ramach powstała architektura sprzętowa łącząca trzy typy układów: karty GPU używane do fazy prefill (wstępnego przetwarzania promptów), procesory Intel Xeon 6 jako jednostki sterujące i wykonawcze, oraz akceleratory SambaNova RDU odpowiedzialne za fazę dekodowania tokenów. Firmy twierdzą, że gotowe rozwiązanie ma trafić do przedsiębiorstw, dostawców chmury i rządowych programów AI w drugiej połowie 2026 roku.

Intel podkreśla, że kluczową zaletą nowego produktu jest jego wysoka kompatybilność z istniejącą infrastrukturą centrów danych chłodzonych powietrzem oraz pełna zgodność z ekosystemem oprogramowania x86.

Według pomiarów SambaNovy, procesory Xeon 6 oferują ponad 50% szybszą kompilację LLVM w porównaniu z serwerami opartymi na architekturze ARM oraz do 70% lepszą wydajność w przetwarzaniu danych wektorowych względem konkurencji na bazie x86. Z kolei akceleratory SN50 RDU zapewniają wysoką przepustowość i niskie opóźnienia podczas generowania tokenów przez duże modele językowe.


 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    