Środa 8 kwietnia 2026 Intel i Samba Nova prezentują nowe rozwiązanie dla agentywnych AI

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 05:47 SambaNova Systems wraz z Intelem ogłosiły współpracę w zakresie produkcji sprzętu dedykowanego do uczenia i wdrażania agentycznej sztucznej inteligencji. W jej ramach powstała architektura sprzętowa łącząca trzy typy układów: karty GPU używane do fazy prefill (wstępnego przetwarzania promptów), procesory Intel Xeon 6 jako jednostki sterujące i wykonawcze, oraz akceleratory SambaNova RDU odpowiedzialne za fazę dekodowania tokenów. Firmy twierdzą, że gotowe rozwiązanie ma trafić do przedsiębiorstw, dostawców chmury i rządowych programów AI w drugiej połowie 2026 roku.



Intel podkreśla, że kluczową zaletą nowego produktu jest jego wysoka kompatybilność z istniejącą infrastrukturą centrów danych chłodzonych powietrzem oraz pełna zgodność z ekosystemem oprogramowania x86.



Według pomiarów SambaNovy, procesory Xeon 6 oferują ponad 50% szybszą kompilację LLVM w porównaniu z serwerami opartymi na architekturze ARM oraz do 70% lepszą wydajność w przetwarzaniu danych wektorowych względem konkurencji na bazie x86. Z kolei akceleratory SN50 RDU zapewniają wysoką przepustowość i niskie opóźnienia podczas generowania tokenów przez duże modele językowe.





