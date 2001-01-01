Środa 8 kwietnia 2026 Ubuntu 26.04 LTS będzie wymagać mocniejszego komputera niż Windows 11

Autor: Wedelek | źródło: Windows Central | 06:02 Linux był od zawsze w świadomości użytkowników tym lżejszym, mniej wymagającym systemem operacyjnym, który lepiej działa na starszym sprzęcie. I o ile faktycznie istnieją dystrybucje takie, jak Mint, które pasują do tego stwierdzenia, tak trzeba pamiętać, że od każdej reguły są też wyjątki. Jednym z nich jest zaplanowany na 23 kwietnia 2026 roku Ubuntu 26.04 LTS, który wprowadza wyraźnie wyższe wymagania sprzętowe. Konkretnie wymaga dwurdzeniowego procesora pracującego z zegarem 2 GHz, minimum 6GB RAM i 25 GB miejsca na dysku. To więcej niż minimalne wymagania Windows 11, który oficjalnie potrzebuje jedynie 4 GB RAM i procesora 1 GHz.



Wyższe wymagania wynikają między innymi ze zaktualizowanych komponentów GNOME, obsługi najnowszej wersji Waylanda oraz dodatkowych usług działających w tle. Przede wszystkim nowych mechanizmów bezpieczeństwa i związanych z nim sandboxów.



Kluczowa różnica między oboma systemami tkwi jednak nie tyle w cyfrach, co w podejściu do ich egzekwowania. Windows 11 blokuje instalację na nieobsługiwanym sprzęcie, czyli takim bez TPM 2.0, Secure Boot i odpowiedniej ilości RAMu. Podczas gdy Ubuntu da się zainstalować nawet na OSie który oficjalnie nie jest wspierany. Użytkownik musi wtedy pogodzić się z niższą wydajnością, ale się da.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



