Środa 8 kwietnia 2026 EPYCi dostaną wsparcie dla pamięci SOCAMM2

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:26 AMD poinformowało, że będzie rozwijać swoje platformy serwerowe w kierunku wyższej efektywności energetycznej, wprowadzając do nich obsługę pamięci LPDDR5X w nowym formacie SOCAMM2. Pamięć ta pracuje przy niższych napięciach niż tradycyjne moduły DDR, co przekłada się na istotne ograniczenie poboru mocy i ilości wydzielanego ciepła przez podsystem pamięci. Kompaktowy format SOCAMM2 sprzyja jednocześnie projektowaniu bardziej gęsto zorganizowanych serwerów, co ma szczególne znaczenie w środowiskach, gdzie przestrzeń fizyczna i budżet energetyczny stanowią krytyczne ograniczenia.



Nowe podejście AMD zostanie wdrożone już w procesorach EPYC 6 generacji, które są projektowane z natywną obsługą formatu LPDDR5X SOCAMM2.



Więcej informacji znajdziecie na blogu AMD .

