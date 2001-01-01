Środa 8 kwietnia 2026 
    

EPYCi dostaną wsparcie dla pamięci SOCAMM2


Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:26
AMD poinformowało, że będzie rozwijać swoje platformy serwerowe w kierunku wyższej efektywności energetycznej, wprowadzając do nich obsługę pamięci LPDDR5X w nowym formacie SOCAMM2. Pamięć ta pracuje przy niższych napięciach niż tradycyjne moduły DDR, co przekłada się na istotne ograniczenie poboru mocy i ilości wydzielanego ciepła przez podsystem pamięci. Kompaktowy format SOCAMM2 sprzyja jednocześnie projektowaniu bardziej gęsto zorganizowanych serwerów, co ma szczególne znaczenie w środowiskach, gdzie przestrzeń fizyczna i budżet energetyczny stanowią krytyczne ograniczenia.

Nowe podejście AMD zostanie wdrożone już w procesorach EPYC 6 generacji, które są projektowane z natywną obsługą formatu LPDDR5X SOCAMM2.

Więcej informacji znajdziecie na blogu AMD .

 
    
