|
TwojePC.pl © 2001 - 2026
|
|
|
|Środa 8 kwietnia 2026
|
|
|
|
|
EPYCi dostaną wsparcie dla pamięci SOCAMM2
Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:26
|
|AMD poinformowało, że będzie rozwijać swoje platformy serwerowe w kierunku wyższej efektywności energetycznej, wprowadzając do nich obsługę pamięci LPDDR5X w nowym formacie SOCAMM2. Pamięć ta pracuje przy niższych napięciach niż tradycyjne moduły DDR, co przekłada się na istotne ograniczenie poboru mocy i ilości wydzielanego ciepła przez podsystem pamięci. Kompaktowy format SOCAMM2 sprzyja jednocześnie projektowaniu bardziej gęsto zorganizowanych serwerów, co ma szczególne znaczenie w środowiskach, gdzie przestrzeń fizyczna i budżet energetyczny stanowią krytyczne ograniczenia.
Nowe podejście AMD zostanie wdrożone już w procesorach EPYC 6 generacji, które są projektowane z natywną obsługą formatu LPDDR5X SOCAMM2.
Więcej informacji znajdziecie na blogu AMD .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|D O D A J K O M E N T A R Z
|
|
|
|
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.
|
|
|
|
|