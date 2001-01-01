Wtorek 14 kwietnia 2026 Specyfikacja techniczna desktopowych Core Ultra 400

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:28 Serwis VideoCardz ujawnił szczegóły dotyczące procesorów Intel Core Ultra Series 4 „Nova Lake-S" dla platform desktopowych. Układy trafią na nowe gniazdo LGA1954, które mimo innego układu pinów zachowa kompatybilność z dotychczasowymi systemami chłodzenia. Ma ono być kompatybilne z nowymi procesorami, które pojawią się do końca drugiej dekady XXI wieku. Podobnie jak obecne Arrow Lake-S, nowe procesory pozostaną konstrukcjami chipletowymi, przy czym obok rdzeni P (Coyote Cove) i E (Arctic Wolf) będą też dysponować niskoenergetycznymi LPE (Low-Power E-cores).



Nowa rodzina obejmie modele przyporządkowane do serii od Core Ultra 3 do Ultra 9, z konfiguracjami rdzeni zaczynającymi się od 4P+0E+4LPE (8 rdzeni łącznie), przez 8P+16E+4LPE (28 rdzeni), aż po flagowe układy dwuchipletowe w konfiguracjach 16P+32E+4LPE (łącznie 52 rdzenie).



Dużą nowością jest wprowadzenie w tych CPU technologii bLLC (big Last-Level Cache) znanej z serwerów, która ma być odpowiedzią na AMD 3D V-Cache. Oprócz tego wymienione w tabelce modele otrzymają NPU6 spełniające wymagania Microsoft Copilot+, kontroler pamięci DDR5, WiFi7, maksymalnie 24 linie PCIe Gen5, złącza Thunderbolt 5 / USB4 V2 (80 Gbps) oraz zintegrowaną grafikę Xe3 „Celestial" z maksymalnie 2 rdzeniami Xe3, a niektóre dostaną też wsparcie dla pamięci CUDIMM i CSODIMM oraz technologii ECC.





