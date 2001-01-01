Poniedziałek 13 kwietnia 2026 Byli pracownicy Epica przyznają, że sklep z grami nie przyciąga nowych graczy na dłużej

Autor: Wedelek | źródło: Bloomberg | 06:01 Epic Games Store działa od 2018 roku i przez ten czas zdobył zaufanie części graczy, którzy chętnie korzystają z promocji i darmowych gier, które są rozdawane praktycznie co miesiąc. Mimo to platforma ta nie może się równać ze Steamem, który nadal dzierży niemal monopolistyczną pozycję na rynku dostawców gier dla PCtów. Aktualnie z Epica korzysta około 78 milionów graczy, a mówiąc precyzyjniej tylu jest aktywnych w okresie całego miesiąca.



Z jednej strony to dużo, ale dla porównania Steam obsługuje taką samą liczbę w zaledwie 3 dni. Pod tym względem absolutny rekord dla Valve padł 22 marca tego roku gdy na Steam było zalogowane 42 318 602 jednoczesnych graczy. W świetle tych danych nie powinno dziwić, że wydatki graczy na gry firm trzecich w Epic Games Store są znacznie niższe niż na platformie Valve. W zeszłym roku wyniosły około 400 milionów dolarów.



Co gorsza dwóch byłych pracowników Epic przyznaje, że platforma odnotowuje jedynie chwilowy wzrost aktywnych użytkowników w czasie akcji promocyjnych, a na codzień mało kto na nią zagląda. Gracze preferują Steama, co nie dziwi, bo Epic oferuje znacznie mniej funkcji niż platforma Valve. Użytkownicy od lat zgłaszają, że brakuje w nim wielu kluczowych funkcji, ale Epic zdaje sobie nic z tego nie robić.



Pytanie tylko czemu. Oficjalnie chodzi o to, że Epic liczy na zainteresowanie nowych graczy, ale Ci przecież też będą wybierać tę platformę która jest wygodniejsza. Dziwne postępowanie.





