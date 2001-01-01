Poniedziałek 13 kwietnia 2026 Tak wygląda rdzeń BMG-G31 w karcie Arc Pro B70

Autor: Wedelek | źródło: Tech Guy Beau | 06:14 Prowadzący kanału Tech Guy Beau dorwał w swoje ręce kartę Arc Pro B70 32GB i zdjął z niej chłodzenie przyglądając się bliżej rdzeniowi graficznemu BMG-G31 z rodziny Battlemage. Układ ten bazuje na 32 rdzeniach Xe i zajmuje powierzchnię 375 mm², a jego fizyczne wymiary to 25 mm x 15 mm. Rdzeń graficzny oferuje 256 jednostek XMX (do AI), 4096 procesorów strumieniowych oraz 32 jednostki RT i jest połączony z 32GB pamięci GDDR6 z obsługą ECC z którą łączy się za pomocą interfejsu 256-bit. Daje to szczytową przepustowość na poziomie 608 GB/s.



Opisywana karta została zaprojektowana z myślą o stacjach roboczych, lokalnej inferencji AI i zaawansowanych zastosowaniach twórczych. Pod względem czystej mocy obliczeniowej Arc Pro B70 jest około 45% wydajniejszy od modelu Arc Pro B60. Intel twierdzi, że szczytowa wydajność obliczeń AI wynosi 367 TOPS (INT8), co pozwala na uruchamianie dużych modeli językowych lokalnie, z wyższą precyzją.



Cały proces rozbierania karty znajdziecie poniżej:







