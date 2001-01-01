Poniedziałek 13 kwietnia 2026 Atak na CPUID – oficjalna strona przez chwilę służyła do dystrybucji malware

Autor: Wedelek | źródło: CPUID | 06:26 Użytkownicy popularnych narzędzi diagnostycznych CPU-Z i HWMonitor od jakiegoś czasu donoszą, że ich ulubione oprogramowanie zostało zainfekowane przez malware. Sytuacja wygląda na poważną, bo chodzi o linki do pobrania dostępne na oficjalnej stronie CPUID. Pobrane przez nie oprogramowanie było rozpoznawane przez antywirusowy jako potencjalnie niebezpieczne. Na chwilę obecną ekipa odpowiedzialna za CPUID twierdzi, że zagrożenie zostało już usunięte, a winne było zewnętrzne API, które pozwoliło na podmianę linków na stronie na inne. Same instalatory mają być bezpieczne.



Pojawił się też oficjalny komunikat, który znajdziecie poniżej. Mimo wszystko na razie zalecamy ostrożność i wstrzymanie się z pobieraniem buildów przez kilka dni. Tak na wszelki wypadek.



Jeśli jakimś cudem ktoś z Was nie kojarzy obu aplikacji, to śpieszę z wyjaśnieniem, że CPU-Z służy do szczegółowej identyfikacji podzespołów komputera, a HWMonitor do monitorowania temperatur i napięć w czasie rzeczywistym. Oba programy cieszą się zaufaniem milionów użytkowników na całym świecie.



Oświadczenie CPUID:





